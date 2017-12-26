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Küçükkaymaklı kayıplarından Ömer Hasan Depreli, törenle defnedildi

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Küçükkaymaklı kayıplarından Ömer Hasan Depreli, törenle defnedildi
Küçükkaymaklı’da 26 Aralık 1963 tarihinde kayıp olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti tamamlanan Şehit Ömer Depreli’nin naaşı, öldürülmesinden 54 yıl sonra askeri törenle Tekke Bahçesi’nde defnedildi. 

Şehit Ömer Depreli’nin naaşı bugün Küçükkaymaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği’ne götürüldü. Şehitlikte saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Depreli, duaların okunmasıyla gözyaşları arasında, toprağa verildi.

Törene, Depreli’nin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler katıldı. 
Küçük Kaymaklı’daki evinden 26 Aralık 1963’te bazı Rumlar tarafından alınarak öldürülen ve “kayıp” edilen Depreli’nin , naaşı önce Lefkoşa Genel Hastanesi morguna konulmuş, sonra, Lefkoşa’nın çeşitli yerlerinde öldürülmüş ve naaşları morgta toplanmış diğer Kıbrıslı Türkler’le birlikte bulunduğu yerden alınarak Ayvasıl’da toplu mezarlara gömülmüştü. Depreli’nin naaşı daha sonra Tekke Bahçesi’ne taşınmıştı.

Kayıplar Şahıslar Komitesi kazılarında, Tekke Bahçesi’nde isimsiz bir mezarda bulunan ve DNA ile kimlik tespiti yapılan Ömer Hasan Depreli, 54 yıl sonra ailesinin ziyaret edebileceği, üzerinde ismi yazan bir mezara kavuştu. 

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