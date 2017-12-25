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Küçükkaymaklı Şehitleri ve Ruso anıldı

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Küçükkaymaklı Şehitleri ve Ruso anıldı
21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bugün Küçük Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen törenlerle anıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda ve Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’nda iki ayrı tören düzenlendi.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin sembol olmuş isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, Ruso Anıtı’ndaki törende, “Şehit Hüseyin Ruso artık huzur bulsun. Bırakın 54 yıl sonra artık anıtında uyusun” yazılı pankart açtı.

Törenlere, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri ve Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen ile Lefkoşa Türk Belediyesi, Küçükkaymaklı Spor Kulübü, Küçükkaymaklı’dan sivil toplum örgütleri, muharip dernekler, şehit ve malul gazi derneklerinden temsilciler ve Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi katıldı.

ŞEHİTLER ANITINDAKİ TÖREN…

İlk tören saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yapıldı.

Protokol sırasına göre, anıta çelenk sunumuyla başlayan anma töreninde, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu ve Türk Maarif Koleji öğrencileri şiirler okudu.

RUSO ANITINDAKİ TÖREN…

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’ndaki törene geçildi.

Törende Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’na protokol sırasına göre çelenk sunuldu, saygı duruşunun ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Atleks Sanverler Ortaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Türk Maarif Koleji öğrencileri Hüseyin Ruso için şiirler okudu. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi Yusuf Tufan Avcı ise, törende Ruso’nun hayatının anlatıldığı bir yazı okudu.

“BIRAKIN 54 YIL SONRA ANITINDA UYUSUN”

Öte yandan, Hüseyin Ruso’nun ailesi, törende, “Şehit Hüseyin Ruso artık huzur bulsun. Bırakın 54 yıl sonra artık anıtında uyusun” yazılı pankart açtı. Ruso’nun hayattaki tek kardeşi olan 84 yaşındaki ablası Meryem Paralik Ruso, her yıl olduğu gibi bu yıl da törende gözyaşlarına boğuldu.

Meryem Paralik Ruso, kardeşinin yıllar sonra bulunan naaşının vurulduğu yere gömülmesini isteyerek, “1963’ten beridir göçmenim. Devletten bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Tek isteğim kardeşimin vurulduğu ve anıtının bulunduğu yere gömülmesidir” dedi.

Ruso, Küçükkaymaklı’da, 25 Aralık 1963’te Rum saldırısından sonra Hamitköy’e çekilmeye başlayan Küçükkaymaklı halkının güvenli bir şekilde tahliye edilmesine yardım ettiği sırada, şimdi anıtının bulunduğu yerde, inşaatı yeni biten evinin önünde,  Rumlarca vurularak şehit olmuş ve naaşı alınarak kayıp edilmişti.

Yıllar sonra Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları çerçevesinde, naaşı Tekke bahçesinde gömülü bulunduğu yerden çıkarılarak DNA testiyle kimliği tespit edilen Ruso, genç yaşına rağmen hem toplumsal mücadelede, hem de ülke eğitiminde ve sporuna önemli katkıları bulunan genç ve idealist bir öğretmen olarak tanınıyor ve seviliyordu.

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