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Küçükkentliler Derneği’nden LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür plaketi

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Küçükkentliler Derneği’nden LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür plaketi
Küçükkentliler Derneği’nden LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür plaketi

Küçükkentliler Derneği  Başkanı Hasan Özgüler, “Ortaköy bölgesine LTB tarafından sunulan etkin hizmetler ve çalışmalarla Sancaktar Kalebey Parkı’nda yürüş yolu zemini yenilendiği” için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür plaketi verdi. 

HARMANCI

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sancaktar Kalebey Parkı’nda bölge sakinleri ve Küçükkentliler Derneği üyeleri ile biraraya geldi. 

Parkta ve bölgede incelemelerde bulunan Başkan Harmancı, bölge sakinleri ile LTB işbirliğinin önemine işaret ederek, Sancaktar Kalebey Parkı’na yapılan yürüş yolunun bunun güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. 

Dr. Fazıl Küçük Parkı ve Sancaktar Kalebey Parkı’nda çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde SBR Tartan pist ile yürüş ve koşu yolları projesinde 100 ton atık lastikten elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi kullanıldığını hatırlatan Harmancı, projenin geri dönüşümü teşvik etmesi açısından da önemli olduğunu söyledi. 

Harmancı konuşmasında ayrıca Sancaktar Kalebey Parkı’na yeni spor aletleri yerleştirileceği müjdesini de verdi. 

ÖZGÜLER

Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler, 1995 yılında kurulan derneğin, çevreye, bölgeye sahip çıkma, bölgeyi daha ileri bir konuma getirme hedefiyle LTB ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. 

Sancaktar Kalebey Parkı’na yönelik yapılan düzenlemeden büyük mutluluk ve memnuniyet duyduklarını kaydeden Özgüler, LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.
 

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