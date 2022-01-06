  • BIST 2.014,66
  • Altın 790.21130
  • Dolar 13.8521
  • Euro 15.6707
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Küçükler Özgüren Anısına Oynayacak

» »
Küçükler Özgüren Anısına Oynayacak
Küçükler Özgüren Anısına Oynayacak

Üç yıl önce aramızdan ayrılan spor yazarı Raif Özgüren anısına futbolda 12 yaş altı turnuva düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Spor Servisi çalışanı ve spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında yaşamını yitiren Raif Özgüren için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin desteği, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’nin girişimi ile U12 turnuvası düzenlenecek.

Özgüren ailesinin onay verdiği organizasyon için KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Akademi Koordinatörü Salih Işık ve Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek turnuvanın detaylarını görüştü.

Şubat tatilinde 12 yaş altında düzenlenmesi için görüş birliğine varılan turnuvaya dört takımın katılım göstermesi planlanıyor. Geleneksel olarak düzenlenmesi amaçlanan Raif Özgüren U12 Turnuvası’nın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP: “Gençlerimize Sporda Yeni Fırsatlar Sağlayacağız”28 Aralık 2021 Salı 18:43
  • Şike Davası Sonuçlandı, Fenerbahçe Açıklama Yaptı: ‘Hesap Zamanı’27 Aralık 2021 Pazartesi 20:12
  • Spor Basınına Karşı Yapılan Saldırıları Kınıyoruz27 Aralık 2021 Pazartesi 17:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Vefa Gecesi’ne katıldı21 Aralık 2021 Salı 12:52
  • Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Muhtemel 11’leri19 Aralık 2021 Pazar 12:14
  • Galatasaray'dan Gece Yarısı Zorbay Küçük Sitemi: Bardağı Taşıran Son Damla19 Aralık 2021 Pazar 10:55
  • Hani Beşiktaş'a Gelecekti? Portekizli Hoca Masadan Kalktı18 Aralık 2021 Cumartesi 13:04
  • İktisat Bank BTM 1. Lig Basın Açıklaması17 Aralık 2021 Cuma 19:03
  • Corona Virüs Premier Lig’i Vurmaya Devam Ediyor16 Aralık 2021 Perşembe 21:56
  • Galatasaray’da İstifa Depremi16 Aralık 2021 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti