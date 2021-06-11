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Küçükler Yarışacak

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Geleceğin yarışçıları, küçük motosikletçiler, onlar için hazırlanacak kısa parkura çıkacaklar.
Küçükler Yarışacak

Geleceğin yarışçıları, küçük motosikletçiler, onlar için hazırlanacak kısa parkura çıkacaklar.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK Geleceğin Yarışçıları” adıyla, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde önemli bir organizasyon gerçekleştiriyor. bugün, 18.00’da başlayacak olan etkinlik, Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Eray Garaj’ın yanında hazırlanan parkurda yapılacak.

3 buçuk yaşından 10 yaşına kadar küçük sporcuların şimdiden kayıt yaptırdığı etkinlikte yarışçılar 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık 150-200 metre uzunluğundaki parkuru geçecekler. Her sporcunun parkura sırayla ikişer kez çıkacağı ve her çıkışta üçer tur atacakları açıklandı. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de destek verdiği organizasyonun 19.30 gibi tamamlanması ve ardından ödül töreni yapılması planlanıyor. Ödül töreninde katılan tüm sporculara birer madalya ve katılım belgesi verilecek.

Organizasyon ilgili açıklamalarda bulunan KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu: KITMOK Olarak bir ilke imza atıyoruz. 10 yaşına kadar olan çocuklarımıza “Geleceğin Yarışçıları” ismiyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu çocuklara bu sporu şimdiden sevdirmek, şimdiden onları bu tür etkinliklere alıştırmak için ve ilerde kötü alışkanlıklarla uğraşmak yerine bu etkinliklerle uğraşmalarını sağlamak için böyle bir yola çıktık. Başta yanımızda olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Hasan Karaokçu olmak üzere bu etkinliğe katkı koyan ve yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Biz katılan her çocuğa birer madalya ve birer katılım belgesi vereceğiz. Bu çocukların ilerde arkadaşlarına ‘bakın ben bu yaşta yarışırdım’ demesi güzel bir şey olur sanırım. Bu çocukların bu yaşta bu spora bu kadar heves etmesi bizim zenginliğimiz.” dedi.

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