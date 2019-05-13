Kudret Özersay açıkladı..., HP, hükümet görüşme talebi gelirse görüşecek! (VİDEO)

Kudret Özersay açıkladı..., HP, hükümet görüşme talebi gelirse görüşecek!

Bu akşam toplanan HP Parti Meclisi, hangi partiden hükümet kurmak ile ilgili görüşme talebi gelirse görüşmek yönünde.bir karar aldı. Bu illaki koalisyon kurmakla sonuçlanmayabilecğeini de açıklayan Kudret Özersay, görüşmelerin muhalefette kalmakla da sonuçlanabileceğinden bahsetti.

Özersay açıklamasında, alınan kararın bir sonuca işaret etmediğini de belirtti.