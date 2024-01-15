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Kudret Özersay, Erhan Arıklı ve Meclis Başkanlığı hakkında suç ihbarında bulundu

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Mal varlığındaki önemli değişiklikleri Meclis’e bildirmeyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Meclis'teki mal beyanları konusunda yasaya uygun denetimler, karşılaştırmalar yapılmadığı için Meclis Başkanlığı hakkında suç ihbarında bulunduklarını açıkladı.
Kudret Özersay, Erhan Arıklı ve Meclis Başkanlığı hakkında suç ihbarında bulundu

Kudret Özersay, bugün yaptığı açıklamada, Erhan Arıklı ve Meclis Başkanlığı hakkında ciddi iddialarda bulundu. Özersay, hem yasayı ihlal ederek suç işlendiği gerekçesiyle Erhan Arıklı hakkında hem de Meclis'teki mal beyanları konusunda yasaya uygun denetimlerin yapılmadığı için Meclis Başkanlığı hakkında suç ihbarında bulunduklarını belirtti.

Özersay, mal bildirimlerinde bulunulması yasasının doğru uygulanmadığı ve ihlal edildiği iddiasını ortaya koyarak, milletvekillerinin mal varlıklarını saklaması, eksik ya da yanlış beyanlar yapma imkanı yaratıldığını ifade etti. Yasaya göre servetini beyan eden vekil ve bakanların bu servetin kaynağını da bildirmek zorunda olduğunu vurgulayan Özersay, konunun tüm milletvekillerini ilgilendirdiğini belirtti.

Mal beyanlarının, olası yolsuzluk ve rüşvet konularının araştırılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Özersay, gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Bu açıklama, siyasi arenada önemli bir gelişmeye işaret ediyor ve kamuoyunun dikkatini çekecek bir konu olarak değerlendirilebilir. İlerleyen süreçte yapılacak incelemeler ve ortaya çıkacak sonuçlar, bu suç ihbarının etkilerini belirleyecek faktörler olabilir.

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