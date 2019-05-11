Kudret Özersay: “HP olarak, erken seçime gidelim diye bir düşünce içinde değiliz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin bozulmasının nedeninin arazi sorunu olmadığını, hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiğini belirterek, “Maaşların ödenmesine odaklanan bir hükümet noktasına gelinmişti” dedi.

Özersay, hükümet için bir çaba ortaya koyduklarını ve yaşatmak için çok çalıştıklarını söyleyerek, “Hükümetin bozulmasından üzüntü duyuyorum” dedi. Halkın Partisi olarak seçimden önce ve koalisyon hükümetine girerken verdikleri bazı sözler olduğunu söyleyen Özersay, “Ancak, konuşup, anlaştığınız şeylerin tersi yapıldığında buna tepki göstermezseniz, bir duruş sergilemezseniz iş çığırından çıkar.

Hükümetin bitmesi konusunda kimseyi hedef göstererek, hareket etmedik, mesele kişi değil mantalite meselesidir” dedi. Kudret Özersay 4’lü koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bugün BRT’de “Birinci Boyut” isimli programa katılarak değerlendirmelerde bulundu. Koalisyon hükümetine girerken hedeflerinden birinin yapabildikleri oranda icraat yapmak olduğuna dikkat çeken Özersay, ülkede geçmiş hükümet dönemlerinde hukuka, veya ahlaka aykırı etik dışı işler yapıldığını, bunları ortaya koyduklarını anımsatarak, bu tür yanlışları engellemek için koalisyona girdiklerini anlattı. “

HÜKÜMET KONUSUNDA HERHANGİ BİR PARTİYLE PAZARLIĞA GİRMEDİK”

Hükümet konusunda ise bir partiyle herhangi bir pazarlığa girmediklerini vurgulayan Özersay, hükümetin 14 ayını anlatarak, hükümet icraat yapamayacak noktaya gelirse, bu hükümetin devam etmeyeceğini başından söylediklerine dikkat çekti.

Yapılan yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üzerine gidemezlerse hükümetin devam edemeyeceğini en başından dile getirdiklerine işaret ederek Kudret Özersay, “Bizim sorunumuz, arazi sorunu değildir, aslında hükümetin geldiği nokta icraat yapamaz bir noktaydı.

Hükümet icraat yapamaz, maaşların ödenmesine odaklanan bir hükümet noktasına gelmişti” dedi. Hükümetin bozulmasında konunun bir arazi meselesi olmadığını yineleyen Özersay, Bakanlar Kuruluna değişik dönemlerde defalarca çeşitli önergelerin geldiğini, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendi çocuğunun üniversitesine arazi kiralanması için önergeler getirdiğini, tıp fakültesi yapılması için ayrılan bir arazinin iptal edilmesi ve ertesinde de oğlunun üniversitesine kiralanması için önergeler getirdiğini anlattı.

Özersay şöyle devam etti:

“ Önergeler geri çekilmediği için biz buna Bakanlar Kurulunda karşı çıktık. Dedik ki ;biz bunu doğru bulmuyoruz, biz bir bakan görevdeyken onun yer alacağı bakanlar kurulunda onun da imzasıyla onun oğluna devlet arazisi verilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Verilirse biz bunu yanlış buluyoruz. Geçmişte siyasilerin yakınlarına devlet imkanları kullandırıldı. Bakanlar Kurulundan bunlar geçmedi.” Başbakan Tufan Erhürman’ın 2 gün önce “bizim dönemimizde yeni kiralamalar yapılmadı” diye açıklamalar yaptığına dikkat çeken Kudret Özersay, ortaklarda bu duruş varken, Serdar Denktaş’ın Bakanlar Kurulundan geçmeyen devlet araziasini, Maliye üzerinden 10 yıllığına oğluna kiraladığını kaydetti.

"DÖRTLÜ KOALİSYON ZATEN O İSTİFAYLA BİRLİKTE BİTMİŞTİ"

Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mesele ne Serdar Bey’dir, ne Serdar Bey’in oğludur. İkisiyle de bir problemimiz yoktur. Mesele bu ülkede bu zihniyetten vazgeçilmesidir. Ben sizin ortağınız olarak bunların normal olmadığını söylediysem, ben bunları Bakanlar Kurulundan geçirmediysem siz buna rağmen bize haber vermeden arkadan gidip Maliye üzerinden bunu yaparsanız, belki başka konularda da yapmaya kalkarsanız gelecekte veya yaptıysanız halihazırda ve ben bilmem...”

Serdar Denktaş’ın istifasını, hükümet her ne pahasına olursa olsun sürdürülsün diye bir hamle olarak gördüğüne işaret eden Özersay, “DP 4’lü koalisyon ortağı olmayı sürdürmeyecek miydi?” diye sordu. Özersay, “Peki ne farkı olacaktı. Serdar Bey o koalisyona ortak olmaya devam etmeyecek miydi yani? DP’nin başkanı kimdi, DP’nin esasen kararlarını alan kimdir? Dörtlü koalisyondan bahsediyoruz, bir tanesinin başkanı gitti. O dörtlü koalisyon zaten o istifayla birlikte bitmişti. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım” dedi. Maliye Bakanlığı üzerinden buna benzer başka kiralamalar da yapıldığını örnekler vererek anlatan Kudret Özersay, “Siz bunu arka kapıdan yaparsanız, ben bunun ucunun nereye varacağını kestiremem. Dolayısıyla ortaya bir güven sorunu çıkar” dedi. Ortaklıkla bağdaşmayan, eski alışkanlıkların devam ettirilmeye çalışıldığı ve hükümet icraat yapamaz noktaya geldiği için hükümetin devam edemediğini vurgulayan Özersay, ellerinden geldiğince bu ortaklığı yaşatmaya çalıştıklarını, tüm krizlere rağmen hükümetten kaçmaya çalışmadıklarını vurguladı.

“BİZ SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYİ YAPMAYA ÇOK ÖNEM VERDİK”

Özersay, son dönemlerde uzlaştıkları konuların hiçe sayıldığını, icraat yapamaz duruma geldiklerini ve maaş ödemek için kaynak arama durumuna girdiklerini söyledi. “Biz söylediğimiz şeyi yapmaya çok önem verdik” diyen Özersay, “Biz sözümüzün gereğini yapıyoruz” şeklinde konuştu. Özersay, normalleştirilen ve kanıksanan yanlışların aşılması isteniyorsa, sözler ve eylemlerin tutarlı olması gerektiğini vurgulayarak, zaman zaman Başbakan Tufan Erhürman’la bazı konuları birlikte irdelediklerini, Türkiye Cumhuriyeti’ne de mali açıdan çok fazla güven veremediklerini kaydetti. Kendi öz eleştirilerini de yapan Özersay, hükümetin mali protokol noktasında da bazı yanlışları bulunduğunu, üzerlerine düşeni yeterince yapamadıklarını kaydetti. Borçlanmayla ve mali konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özersay, koalisyon ortakları ile eldeki mali kaynakların nerelere harcanacağı konusunda bazı ayrıştıkları konular bulunduğunu ve özellikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın en çok mağdur olan bakan olduğunu söyledi. Özersay, “Son zamanlarda kaynaklar elde edilirken yaşanacak yansımaları hep olumsuzluk içerdi” dedi.

“UBP İLE RESMİ VEYA GAYRI RESMİ HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK”

Özersay bir soru üzerine UBP’ ile resmi veya gayrı resmi herhangi bir görüşme yoktur” diyerek, daha önce de bu ve buna benzer söylentiler olduğunu, ancak bugüne kadar böyle bir görüşmenin hiç olmadığını vurguladı. Hükümetin devamı konusundaki kararı HP Parti Meclisinin verdiğini ifade eden Özersay, “HP Parti Meclisi ‘Bu hükümetin devamı bu ülkenin yararına mı?’ sorusunun cevabını aradı. Vicdanımız rahat ve bu kararı verdik” dedi HP’nin bundan sonra ne yapacağına da Parti Meclisinin karar vereceğini belirten Kudret Özersay, “Bundan sonra bizim ne yapacağımız, yaşadığımız 14 aylık tecrübeye bakarak vereceğimiz karardır” dedi.

“HÜKÜMET GÖRÜŞMESİ YAPABİLİRİZ, MUHALEFETTE DE KALABİLİRİZ”

“Bundan sonraki süreçte, Bir hükümete girdiğimizde yanlışları engelleyebilecek miyiz? Ona karar vereceğiz. Koalisyon görüşmesi de yapabiliriz veya muhalefette de kalabiliriz” diyen Özersay, şöyle devam etti: “Bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum, Parti Meclisinde buna karar verilmesini doğru buluyorum. Neler olursa bir koalisyon ilişkisine girileceğinin netleştirilmesi gerek. Pazartesi günü Parti Meclisi toplanacak.”

“DURUŞUMUZ NET”

HP’nin bir şeyi kanıtlamış durumda olduğunu söyleyen Özersay, HP söyler, yapılmadığı zaman yoluna devam eder. HP’nin duruşu nettir kısacası mesele sadece bir hukuk meselesi değil, bir devlet yönetimi meselesidir” dedi. Özersay, devletle uyuşmazlığı olan bir iş adamından maaşların ödenemsi için borç alınmasını doğru bulmadığını , HP’nin yegane derdinin ülkenin menfaati olduğuna işaret etti.

“HP OLARAK ERKEN SEÇİME GİDELİM DİYE BİR DÜŞÜNCE İÇİNDE DEĞİLİZ”

“HP olarak, Erken seçime gidelim diye bir düşünce içinde değiliz, bir seçim yapılması ülkenin sorunlarını çözer mi gibi soru işaretleri var” şeklinde konuşan Özersay, ancak eğer bir hükümet kurulmazsa çıkmazsa, erken seçime gidilmesi gerekeceğini söyledi.

Kudret Özersay başka bir soru üzerine ise, bugüne kadar bir sonraki seçimi düşünerek, siyaset yapmadıklarını vurgulayarak, bundan sonrasının ülke menfaatine olmayacağı ve bundan sonraki sürecin başka sorunlara gebe olduğu düşüncesiyle hükümetten çekildiklerini yineledi. Özersay, samimiyeti birden fazla zedeleyen durumlar olduğuna işaret etti.

"BİZİM ALNIMIZ AÇIKTIR"

“Kanıksanmış olan yanlışlara “dur” diyebiliyorsak, ben doğru yönde ilerlediğimizi değerlendirebilirim” diyen Özersay, bir başka soru üzerine ise, son günlerde protokol taslağının tamamlandığı yönünde bilgiler geldiğini, ancak protokolün içeriğinde neler olduğunu bilmedikleri için neleri kabul edip, nelere karşı çıkabileceklerini bilemediklerini kaydetti. Hükümetin telkinlerle bozulup bozulmadığı sorusu üzerine ise Özersay, "HP telkinlerle hareket ediyorsaydı, 4’lü koalisyon da telkinlerle mi kurulmuştu. Kurulurken telkinle kurulmadı da, bozulurken mi telkinle bozuldu. Bizim alnımız açıktır” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın kendisine verdiği dosyayı Meclise de vereceğini söylediğini ifade eden Kudret Özersay, önümüzdeki günlerde Denktaş’ın kendisi ile istişare edilerek, hukuka aykırı, yanlış bir şey yapmadan dosyanın kamuoyuna açıklaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Özersay, 14 ay birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.



