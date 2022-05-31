Kudret Özersay: İrademize saygı göstersinler

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilliğinden istifa kararının Meclis Divanı'nda görüşülmesi sonrası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milletvekilliğinden çekilmesi kararının divanda görüşüldüğünü kaydeden Özersay, divanın ilk Meclis Genel Kurul'da onaya sunacağını düşündüğünü kaydetti. HP lideri Özersay, istifasının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

HP PM kararında sine-i milletin çıktığının ve diğer iki milletvekillerinin konuyla ilgili henüz açıklama yapmadığının sorulması üzerine ise Özersay, bunun bir süreç olduğunu genel başkan olarak süreci başlattığını ifade etti. Özersay, meclisin kendi iradelerine saygı göstermesi gerektiğini de söyledi.

Özersay, Meclis'in istifasını kabul etmemesi durumunda farklı planlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bugün yapmış olduğu toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın 26 Mayıs 2022 tarihinde Meclis Başkanlığına ulaştırmış olduğu milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğini görüşmüştür.

Sayın Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılması ile birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile İçtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Sayın Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verilmiştir. Söz konusu karar, 6 Haziran 2022’de yapılacak Genel Kurul Birleşiminde görüşülerek oylama yapılacaktır. İçtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacaktır" ifadeleri kullanıldı.