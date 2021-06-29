Kudret Özersay İşçiler İçin Konuştu

Aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada ve özellikle inşaatlarda çalışan emekçilerin çalışma saatleri konusunda acilen bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Belirli saatler arasında bu insanların çalıştırılMAMASI gerekir. Geçmişte bu türden kararlar alınmış ve uygulanmıştı. İş Yasasının 36. Maddesi de buna cevaz vermektedir.

Evet Çalışma Bakanı istifa etti ama ona Turizm Bakanı vekalet ediyor. Bu nedenle Turizm Bakanı sayın Ataoğlu’na buradan çağrıda bulunuyorum, lütfen bu insanların sağlığını ve can güvenliğini düşünerek gereken adımı atsınlar.

İş Yasası Madde 36:

Bakanlık, tüm işyerlerine veya saptanacak işyerlerine veya belirlenecek bölgelere uygulanmak üzere, 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki yaz dönemi süresince ve 12.00-16.00 saatleri arasında belirlenecek bir süre için işyerlerinin kapalı bulundurulmasını, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararla saptayabilir.