  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4916
  • Euro 17.6819
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Kudret Özersay, istifa etmiyor

» »
Özersay, istifa etmeyecek HP milletvekilleri hakkında konuştu
Kudret Özersay, istifa etmiyor

Parti meclislerinin aldığı kararlar bağlayıcıdır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan  ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Özersay, sine-i millet kararının bir başlangıç adımı olacağını, meclisin dışındaki, muhalefetteki diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle görüşeceklerini önceden söylediklerini ifade etti.

HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın Parti Meclisi’nden çıkan sine-i millete dönme kararına rağmen vekillikten istifa etmeyeceklerini açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay, şöyle konuştu:

“Sine-i millet kararı birkaç saatte alınmış bir karar değildir. Bu konu öncelikle Parti Meclisi’nde vekillerin de yorum yazabileceği, görebileceği şekilde tartışmaya açılmıştır. Sonrasında sosyal medyaya düşmüştür. Dolayısıyla basından öğrendiklerine dair iddiaları bu nedenle doğruyu yansıtmıyor, üyesi oldukları Parti Meclisi’nde onların da katılımıyla tartışıldı. Kaldı ki, konu PM’ye gelmeden önce her iki vekile de mecliste, sine-i millet konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordum. Bu konuda uzun içerikli bir tartışma yapmadık, bunun tartışılabileceği yanıtını verdiler ve sonrasında PM’de konu gündeme geldi. PM üyelerine de ne düşündüklerini sordum.

Biri beş diğeri altı saatlik yüz yüze iki PM toplantısı yaptık. Bu toplantılarda söz isteyen herkes konuşma yaptı. Herkes fikrini beyan etti. Bu toplantılardan dokuz gün sonra, yani herkesin birilerini arayıp lobi de yapabileceği bir sürecin ardından yapılan oylamada yüzde 71 oranında sine-i millet kararı çıktı. Siyasi partilerde parti meclislerinin alacağı kararlar bağlayıcı olur.

Milletvekilleri olarak bizler Halkın Partisi vekilleri olarak seçildik. Meclis’te partinin vekili olarak görevdedir. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğim iki arkadaşım da bağımsız olarak değil, HP’nin vekili olarak meclistedir. Meclisin bugünkü durumunda, kantarın topuzunun iyice kaçtığı bugünlerde, iradenin ve demokrasinin bu kadar zarar gördüğü bir dönemde, mecliste durmaya devam etmek olan biteni kanıksamak, normalleştirmek anlamına geliyor. Demokratik teamüllere aykırı kurulan ve meşruiyet sorunu olan bir hükümet olduğuna göre meclis çatısı altında olursak meşru muamelesi yapmak zorunda kalacağız. Koalisyonda yer alma, hükümetten çekilme, bugün istifa etmek istemeyen bir milletvekilimizin Mağusa’dan birinci sıradan seçime girmesi gibi her kararı PM verdi. O kararlar nasıl ki bağlayıcıydı, bugünkü karar da bağlayıcıdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazartesi günü Meclis önünde uyarı eylemi03 Haziran 2022 Cuma 15:22
  • Normal Sezon, Koop-GAÜ maçıyla tamamlanıyor03 Haziran 2022 Cuma 15:04
  • Borçlar için gerekli adımlar atıldı!03 Haziran 2022 Cuma 14:41
  • Pazardan itibaren 4 gün yağmur bekleniyor03 Haziran 2022 Cuma 14:36
  • 7 saatlik elektrik kesintisi03 Haziran 2022 Cuma 14:34
  • Gazimağusa'da kayıp şahıs03 Haziran 2022 Cuma 14:30
  • Hırsızlık03 Haziran 2022 Cuma 14:28
  • Akaryakıt istasyonları, artık yüzde 15 oranında stok bulundurmak zorunda03 Haziran 2022 Cuma 13:52
  • Baybars: Meclise girmeye devam edeceğiz03 Haziran 2022 Cuma 13:48
  • Maliye bakanı açıkladı; kesinti olacak mı?03 Haziran 2022 Cuma 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti