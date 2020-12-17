Kudret Özersay: “Özel jet krizine ilişkin polis soruşturması bir ay önce bitti”

HP Milletvekili Kudret Özersay, kamuoyuna “Özel Jet Krizi” ismiyle yansıyan olaya ilişkin polis soruşturmasının bir ay önce sona erdiğini, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP-YDP üçlü azınlık hükümetinin, hükümet programını görüşmek üzere toplandı.

“HP NİSAP KONUSUNDA OLUMLU YAKLAŞIM ORTAYA KOYACAK AMA…”

Toplantıda kürsüye çıkan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, “azınlık hükümetinin yaklaşımına bağlantılı olarak” HP’nin nisap konusunda olumlu bir yaklaşım ortaya koyacağını ifade etti.

“AZINLIK HÜKÜMETİ, AYARTILAN ÜÇ VEKİLİN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ DURUMDA”

Üçlü azınlık hükümetinin, ülke demokrasisine zarar veren, siyaset etiğine aykırı ve halk iradesine saygısızlık yapılarak ayartılan üç Milletvekili’nin istifası üzerine inşa edildiğini söyleyen Özersay, “Geçmişten ders alınmadığı için, aynı yanlışlar yapılmaya devam ediliyor” dedi, ÖRP örneğine dikkat çekti:

“O dönem, UBP’nin önemli mevkilerinde bulunan Milletvekilleri istifa etmiş, vekiller ayartılmış ve hükümet kurulmuştu. Şu an Siyasi Partiler Yasası izin vermediği için vekil transferi yerine, vekilleri ayartarak istifa etmeleri yoluna gidilmiştir. Bu etik dışı davranış üzerine üçlü azınlık hükümeti inşa ediliyor. Vicdanı olan herkes, kamuoyuna yapılan açıklamalara baktığında bunu görür. Zamanında ÖRP örneğinde UBP’li vekiller, partilerinden koparılmıştı; UBP zarar gören taraf olmuştu. Ancak bugün, UBP kendisi bir azınlık hükümeti kurdurmak için bu koalisyonun parçası olmuştur. O dönem mağdur olan, bugün bu yanlışa, operasyona tenezzül etmiş durumdadır. ÖRP örneğinden sonra, üçlü azınlık hükümeti de siyasi tarihimize ikinci bir kara leke olarak geçmiş durumdadır.”

ÖZEL JET KRİZİ…

Özel jet krizine değinen Özersay, polisin konuyla ilgili soruşturmasını bir ay önce tamamladığını söyledi.

Polis soruşturması sonrası “nasıl bir adım atılacağı, nasıl bir dava açılacağı konularının takip edilmesi” gerektiğini ifade eden Özersay, “Hükümette olan arkadaşlar, o dönem ilk polis raporunu okuyan Serdar Denktaş’ın, raporun geldiği son aşamasını takip etmesini bekliyorum. Ya da hükümetteki diğer arkadaşlar takip etmeli. Bu, samimiyetin ve ilkeli duruşun gereğidir” dedi.