Kudret Özersay: Rapora göre yasalara aykırı kiralamalar yapıldı, ihale yasası ihlal edildi

Özersay, Ombudsman’a yaptığı şikayet dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonucunda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan kiralama işlemlerinin yasa dışı olduğunun, İhale Yasası’na aykırı ihalesiz işlemler yapıldığının tespit edildiğini kaydett

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Kudret Özersay, Ombudsman’a (Yüksek Yönetim Denetçisi) yaptığı şikayet dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonucunda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan kiralama işlemlerinin yasa dışı olduğunun, İhale Yasası’na aykırı ihalesiz işlemler yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “Şikayetimiz üzerine Ombudsman bugün raporunu açıkladı ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bağlı olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin hukuka aykırı olarak ihalesiz işler yaptığını, hem Kamu İhale Yasası’na hem de İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını, yasaları çiğnediğini tespit etti. Kiralama işlemleri Kamu İhale Yasası’na göre ihaleye çıkılarak yapılması gerekirken yasaya aykırı şekilde kiralamalar yapmış, İyi İdare Yasası’nın ‘İdare Anayasa ve yasalara uygun faaliyette bulunur’ maddesini de ihlal etmiştir” denildi.

Ombudsman’ın raporunda ‘Bakanlığın yasalara aykırı davrandığını tespit etmesi üzerine’ Bakan Ataoğlu ve Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan Özersay “Bu hukuksuzluğu, bu yasa dışılığı düzeltmek için ne yapacaksınız? Bunun gereğini yapacak mısınız yoksa konuyu mahkemeye taşımamızı mı tercih edersiniz? diye sordu.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Şikayetimiz üzerine Ombudsman tarafından saptanan bu hukuksuzluğu gidermek için ne yapacaksınız? Üstel’e de soruyoruz: Kabinenizde bir bakanlığın hukuka aykırı, yasa dışı iş yaptığı tespit edildi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz Halkın Partisi olarak açıklama yapmakla yetinmiyoruz sonuç alıcı adımlar atarak yolsuzluk ve hukuksuzlukların üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz”