Kudret Özersay: Şeker Sigorta’yı iyi yöneterek zarardan kara geçmesini sağladık

Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcılığına bağlı Şeker Sigorta’yı zarardayken iki yılda kara geçirdiklerini ve yolsuzluk iddialarının üzerine giderek bu konuların vay savcılık ve polis üzerinden mah

Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcılığına bağlı Şeker Sigorta’yı zarardayken iki yılda kara geçirdiklerini ve yolsuzluk iddialarının üzerine giderek bu konuların savcılık ve polis üzerinden mahkemeye aktarılmasını sağladıklarını açıkladı.

“İyi yönetim ilkesi içi boş bir kavram değildir, nedir biliyor musunuz?” diye soran Özersay, Şeker Sigorta’da yaşanan süreci maddelerle özetledi:

“- 2,5 milyon zararda olan Şeker Sigorta’nın iki yılda 5,5 milyon kâra geçmesidir;

- Sigortacılık alanında güveni sağlayacak şekilde 6 milyonluk sermayesini sermaye artırımı ile 14,5 milyona çıkarma yoluna gitmesidir, kalite kontrol standartlarını önemseyerek ISO belgesi alması ve kurumsallaşma yönünde adım atılmasıdır;

- İki yıl önce hem usulsüzlük hem de yolsuzluk iddiaları ile çalkalanırken (Yönetim kurulunun yapılmamış olması, yönetim kurulu üyelerinin kiralık araçları şahsi kullanımlarına almaları, olmayan kazaların kaza olarak gösterilmesi ve dahası iddiaları) iki yılda bu yolsuzluk iddiaları konusunda 16 dosyanın hazırlanması, polis tahkikatının tamamlanması ve konunun Başsavcılığa aktarılmasıdır. Suç unsurları tespitiyle mahkemeye aktarılacak olmasıdır.”

Özersay, göreve geldikten sonra, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Şeker Sigorta2nın yeni yönetimini oluşturdukları süreçte, bir başka siyasi parti tarafından atanmış olmasına rağmen müdür değişikliği yapmadıklarını anımsatarak şöyle devam etti:

“…Yönetim Kurulu Başkanlığına bu konularda tecrübeli bir bürokrat abimizi, üyeliklerine de dürüst, çalışkan ve liyakati olan kişileri getirerek, yolsuzluk iddialarının üzerine ciddiyetle giderek kurumu bu noktaya getirdik.”

Yıllarca devlete sahip çıktığını iddia eden ancak devletin kurumlarının içini boşaltan kişiler gördüklerini belirten Özersay, “Devlete sahip çıkmak, kurumlarına sahip çıkmaktan ve özellikle de iyi yönetim ilkesini esas almaktan geçer” dedi.