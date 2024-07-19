Kudret Özersay: TBMM’de kabul edilen Kıbrıs tezkere tarihi öneme sahip

TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dün TBMM tarafından Kıbrıs konusunda kabul edilen tezkerenin aslında tarihi bir öneme sahip olduğunu, özellikle sadece Türkiye'deki iktidarın değil ana muhalefet partisinin de iki devletli çözüm siyasetini kalıcı barış için yegane yol olarak tarif eden bu karara destek verdiğini belirtti.

“ADETA BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE DÖNÜŞMÜŞ DEMEKTİR”

Türkiye’deki iktidar ve muhalefetin desteğinin dikkate değer bir gelişme olduğunun altını çizen Özersay, “Yani Türkiye açısından bu yaklaşım artık belirli bir dönemde sadece belirli bir hükümetin politikası değil adeta bir devlet politikası haline dönüşmüş demektir” ifadelerini kullandı.

“BU KONU YAKINDA KIBRIS İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ HALİNE GELECEK”

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Kuşkusuz bundan sonra bu yaklaşımın uluslararası toplumun anlayabileceği şekilde nasıl tarif edileceği, altının nasıl doldurulacağı ve bu sonuca hangi diplomatik yol takip edilerek ulaşılacağı konularına odaklanılması gerekecek. Bu konu yakında Kıbrıs ile ilgili en önemli gündem maddesi haline gelecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunu enine boyuna konuşup tartışacağız, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi de geçmişte olduğu gibi detaylı olarak kamuoyu ile paylaşacağız”