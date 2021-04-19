Kudret Özersay temaslı !

Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak temaslı olduğunu ve izole olduğu açıkladı

Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak temaslı olduğunu ve izole olduğu açıkladı:

Maalesef Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay ve eşi Fatma K. Çağatay’ın dün itibariyle Covid pozitif oldukları saptandı. Cuma sabahı sevgili Erek ile görüşmüş, kapalı bir mekanda uzunca bir süre birlikte oturmuştum. Şu anda temaslı kabul ediliyorum, kendimi izole edip belirli aralıklarla test yaptıracağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, bu işin şakası yok...