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Kudret Özersay uyardı! İsmim kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyor

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"Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim."
Kudret Özersay uyardı! İsmim kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyor

İşte o açıklama;


Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak "merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbulda ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyor!!!


Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor.
İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı.
Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum.


Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye İTİBAR ETMEYİNİZ.

 

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