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Kudret Özersay’a saldırı düzenlendi!

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Kudret Özersay’a saldırı düzenlendi!
Kudret Özersay’a saldırı düzenlendi!

Kudret Özersay’a saldırı düzenlendi!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a bu akşam saldırı düzenlendi. Özersay, beraberindeki 3 milletvekili, bölge muhtarı ve HP Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy ile Bostancı’yı ziyaret etti. Yapılan ziyaret sırasında Kudret Özersay ve heyetine saldırıda bulunuldu. 

Aşağı Bostancı’da Kudret Özeray’ın halka hitap ettiği sırada gerçekleştirildi.

Saldırının bir süre önce sicilinin temiz olmadığı, sirkat ve benzeri suçlar işlediği gerekçesi ile gece kulübü işletme izni yenilenmeyen Taşkın Güneş tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Güneş’in, Aşağı Bostancı’da,  Özersay’ın konuşma yaptığı kahvehanenin camlarını iki sandalye ile kırdığı ve masaları devirdiği kaydedildi.

Camların kırılması sonucu bir vatandaşın yaralandığı öğrenilen bilgiler arasında. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Taşkın Güneş’in önce Yukarı Bostancı’da Özersay’a neden gece kulübü izninin yenilenmediğini sorduğu, Özersay’ın da izinin neden yenilenmediğini açıkladığı belirtildi. Güneş’in Yukarı Bostancı’daki kahvehaneden ayrılırken serzenişte bulunduğu öğrenilen bilgiler arasında.

Elde edilen bilgiye göre polis devreye girdi ve Taşkın Güneş tutuklandı.

Kaynak: HABER Kıbrıs
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