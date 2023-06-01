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Kudret Özersay’dan hükümet ve muhalefete eleştiri

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi partileri eleştirerek, "Dünyanın neresinde siyasi partiler kendilerine kıyak çekmek için yasayı değiştirir?” diye sordu.
Kudret Özersay’dan hükümet ve muhalefete eleştiri

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi partileri eleştirdi.  

HP Lideri Özersay, “Meclis’teki siyasi partilerin, Sayıştay’a veremedikleri hesaplarına muafiyet getiren yasa önerisinin, hükümet ve muhalefetin oy birliği ile dün Meclis’te onayladığını” ifade ederek, tepki gösterdi. 

Özersay yazılı açıklamasında, bunu “menfaat ortaklığı modeli” olarak niteledi ve “Dünyanın neresinde siyasi partiler kendilerine kıyak çekmek için yasayı değiştirir?” diye sordu. 

Özersay, “Yasaya göre hesaplarını veremeyen siyasi partiler ceza almalı, partinin sorumlusu olan kişiler de milletvekiliyse dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve mahkeme önüne çıkmalıydı. Başsavcılık bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e yazı da göndermiş ve anlaşılan siyasi partiler şimdi apar topar yasa değişiyorlar ve kendileri için af çıkardılar” ifadelerini kullandı. 

"Vatandaşların yasaları ihlal ettiğinde ceza hükümleri neyse ona göre cezasını çektiğini ama siyasi partilerin yasaları ihlal ettiklerinde yasayı değişip ceza almayacağına" dikkat çeken Özersay, “Menfaatler örtüşünce oybirliği ile ortaklaşıyorlar” dedi. 

Özersay, “son bir yıl içerisinde Meclisteki muhalefetin, hükümeti 'gayrimeşru' olarak tarif etmesine rağmen Mecliste menfaat örtüşmesi olduğu zaman birlikte el ele ve oy birliği ile yasa yaptığı" görüşünü ortaya koyarak, geçen bu sürede oy birliği ile yürürlüğe konulan yasaları hatırlattı. 

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