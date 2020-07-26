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Kudret Özersay'dan manidar paylaşım

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Kudret Özersay'dan manidar paylaşım
Kudret Özersay'dan manidar paylaşım

UBP-HP hükümet sözcüsü ve Dışişleir Bakanı Özersay'ın paylaşımında "muhalefet" olmaktan bahsetmesi dikkatleri çekti.

Özersay "Yolumuz uzun, iktidarda veya muhalefette hiç fark etmez, her durumda halkın içinde mücadeleye #devam" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

 

Neler olacak?

Salı günü Müteahitleri Birliği'nin Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele "İmar Planı'nın" yürürlüğe girmemesi üzerine hükümetin istifasını isteyen bir eylem gerçekleştirecek.

Perşembe günü ise UBP Genel Sekreteri Ersan Saner Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele "İmar Planı'nında istedikleri değişikliklerin önerilerini sunacak.

11 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Meclis'i yaz tatiline girecek.

11 Ağustos tarihi itibarı ile 11 Ekim'de yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları da başlayacak.

Siyasi kulislerde UBP-HP hükümetinin sona erdiği hem HP'nin hem de UBP'nin yeni bir hükümet arayışında olduğu konuşuluyor.

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