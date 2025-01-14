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Kudret Özersay'ın Sosyal Medya Açıklaması: "150 Bin TL Tazminat Kararı"

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Kudret Özersay'ın Sosyal Medya Açıklaması: "150 Bin TL Tazminat Kararı"
Kudret Özersay'ın Sosyal Medya Açıklaması: "150 Bin TL Tazminat Kararı"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce şahsına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattığını ve bu süreçte mahkemenin lehine karar verdiğini duyurdu. Özersay, hakaret eden kişinin 150 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildiğini belirtti.

Açıklamasında, bu kararın yalnızca kendisi için değil, toplum genelinde emsal teşkil etmesini ve caydırıcı bir etkisi olmasını temenni ettiğini ifade eden Özersay, şu ifadelere yer verdi:

“İster sosyal medya üzerinden isterse başka şekillerde olsun, kimsenin kimseye hakaret etme, küçük düşürücü veya onurunu zedeleyici söz söyleme hakkı olmadığını herkes bilmelidir. Bazı insanlar ve yaptıkları sizi rahatsız edebilir, tamamen farklı görüşlerde de olabilirsiniz, ama bu hiçbir biçimde size bir başka şahısa hakaret etme hakkı vermez.”

Özersay, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, yolsuzluklara ve sahtekârlıklara karşı yürüttükleri mücadelenin önemine de dikkat çekti. Açıklamasında bu tür davaların, toplumsal barış ve hakların korunması adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu kararın, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve suçlamaların yasal sonuçlarını hatırlatması bakımından dikkat çekici olduğu değerlendiriliyor.

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