Kudüslü “Noel Baba” yüzlerce yıllık evinde çocukları ağırlıyor

Hristiyanlarca genellikle 25 Aralık’ta kutlanan “Noel Bayramı”nda İsrail işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde turistlerin de katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu dönemde Noel Baba kostümüyle yüzlerce yıllık aile evinde ziyaretçilerini karşılayan 38 yaşındaki Filistinli İsa Kıssisiyye, bazen de deveye binerek tarihi kenti dolaşıyor.

Bölge halkının ve turistlerin yoğun ilgisini çeken “Filistinli Noel Baba”, karşılaştığı veya kendisini ziyarete gelen çocuklara çikolata ve tatlı ikram ediyor.

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FARKLI BİR NOEL BABA

Yaklaşık 25 yıldır profesyonel olarak basketbol oynayan Kıssisiyye, 1 metre 90 santimetre boyu ve iri cüssesiyle de dikkati çekiyor.

Noel Baba olmanın sadece kıyafetleri giymekten ibaret olmadığını ifade eden Kıssisiyye, “Herkes bu elbiseleri giyebilir ama en önemlisi bunu yürekten yapmak, başkalarına mutluluk, sevgi ve umut vermek.” dedi.

Tüm insanlara sevgi aşılamak gerektiğini dile getiren Kıssisiyye, “Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Noel Baba ile mutlu oluyor. Kudüs’te Noel Baba’yı görmek insanlarda farklı bir his uyandırıyor.” şeklinde konuştu.

Kudüs’te yaklaşık 900 yıldır yaşayan köklü bir aileye mensup olduğunu belirten Kıssisiyye, bu dönemde “700 yıllık aile evinde” ziyaretçileriyle buluştuğunu, evinin yanı sıra Eski Şehir’in çeşitli bölgelerini gezdiğini ve özellikle çocuklar ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlattı.

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RESMİ NOEL BABA

Noel Baba kılığına girme hikayesini anlatan Kıssisiyye, “Bu fikir 15 yıl önce aklıma geldi. Babamın Noel Baba kostümü vardı ve çocuklarını mutlu etmek için bu kıyafetleri giyerdi. O kıyafetleri giydim ve (Eski Şehir’in) El Halil Kapısı’na gittim. Orada Kudüs’te Noel Baba’yı gören herkes mutlu oldu.” diye konuştu.

Kıssisiyye, ABD’nin Colorado eyaletinde 2016 yılında Noel Baba hakkında bir eğitim aldığını da belirterek, “Orta Doğu’nun tek resmi Noel Baba’sı” olduğunu söyledi.

Her yıl çok sayıda kişinin kendisini ziyarete geldiğini ifade eden Kıssisiyye, amacının “Kudüs’ten dünyaya neşe, barış ve sevgi saçmak” olduğunu dile getirdi.

Kıssisiyye, çocuklara ve ziyaretçilere çikolata ve tatlılar ikram ettiğini ancak çocukların daha fazlasını umduklarını aktardı.

Özellikle Doğu Kudüs’teki hastanelerde yatan çocuklara hediyeler almaya çalıştığını kaydeden Kıssisiyye, “Bazı kimseler, ismini açıklamadan hediyeler bağışlıyor. Herkesin onları örnek almasını isterdim” dedi.

Çocukların daha çok akıllı telefon ya da dünyayı dolaşmak gibi isteklerinin olduğunu ancak gerçekleştirilmesi en zor isteklerin bunlarla sınırlı kalmadığını anlatan Kıssisiyye, “Bazıları üzgün şekilde yanıma geliyor ve babasını geri getirip getiremeyeceğimi soruyor. Her zaman çocuklara yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmamasını söylerim.” ifadelerini kullandı.

Geçimini, kentteki “Hristiyan Gençler Derneği”nde basketbol koçluğu yaparak sağlayan Kıssisiyye, Noel Baba rolünün ise sadece aralık ayı ile sınırlı olmadığını aktardı. Kıssisiyye, diğer günlerde de ziyarete gelmek isteyenler için elinden geldiğince evini açık tutmaya çalıştığını kaydetti.

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Özellikle son yıllarda gerginliğin tırmandığı Doğu Kudüs’te çocukları ve ziyaretçileri mutlu etmeye çalışmanın zor bir iş gibi görünse de “Noel Baba” Kıssisiyye, bu konuda umutsuzluğa kapılmadığını ifade etti.

Filistinli İsa Kıssisiyye, “Kudüs benim için dünyanın kalbi. Eğer Kudüs’e barış hakim olursa tüm dünyaya yayılır. Barış burada başlar burada biter.” dedi.