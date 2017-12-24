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Kudüs’te gözaltına alınan Türkler serbest bırakıldı

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Kudüs’te gözaltına alınan Türkler serbest bırakıldı
İsrail polisinin Kudüs’te Cuma günü çıkan arbedede gözaltına aldığı üç Türk, Cumartesi çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kudüs’te Cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa yakınlarında polis ile yaşanan arbedede gözaltına alınan üç Türk, çıkarıldıkları Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. AFP'nin haberine göre mahkeme, polisin gözaltı süresini dört gün uzatma talebini de reddetti.

Anadolu Ajansı, Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç’un kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Haberde, Kızılırmak ile Gargılı’nın 5’er bin şekel (5 bin 463 TL), Koç’un ise 11 bin şekel (12 bin 20 TL) kefalet ödemeye mahkûm edildiği belirtildi.

Türklerin avukatı Nick Kaufman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Mahkeme, müvekkilerimin polis soruşturmasını engelleme eğiliminde olduklarını ve toplumun geneli için tehdit oluşturduklarını savunan polis argümanını reddetti" dedi.

İsrailli avukat Kaufmann, “Davanın siyasi bir boyutu olduğu açıktı ve mahkeme de müvekkilerimi serbest bıraktı” diye ekledi.

Cuma günü gözaltına alınmışlardı

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, turist olarak tanımlanan Türkler, Cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa yakınlarında karıştıkları arbedede, polisi saldırdıkları ve emniyet güçlerine mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, üç Türk vatandaşının gösteriye katılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gitmeye çalıştıklarını ve bu sırada polise saldırdıklarını belirtti.

Trump’ın kararı tansiyonu yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

Doğu Kudüs’te, Batı Şeria’da ve Gazze’de İsrail polisi ile çıkan çatışmalarda bugüne kadar 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Trump’ın Kudüs kararına sert tepki gösteren ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. BM Genel Kurulu, Perşembe günü Türkiye ve Yemen’in talebiyle gerçekleştilen acil özel oturumda Kudüs konusunda bir tasarıyı 128 ülkenin oyuyla kabul etmişti.

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan tasarıya, ABD ve İsrail’in aralarında yer aldığı dokuz ülke ret oyu verirken, 35 üye çekimser kalmıştı.

Tasarıda Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesi ve kentin statüsüyle ilgili diğer kararların iptal edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

DW/AFP/Reuters, JD/CÖ

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