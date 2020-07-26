Küf sağlığımızı etkileyebilen bir bulaş

“Küf, sadece besinde üreyen bir mikroorganizma olmaktan öte insan sağlığını etkileyebilen bir bulaştır. Mutfağın nemli bir alan oluşu da küf üremesini kolaylaştırır. Küfler, yeşil, siyah veya beyaz olabilir” diyen Günebak, bir besinin küflendiğinde tadı, görünümü, rengi ve kokusunun değişime uğradığını belirtti. Özellikle tahıl ürünleri ve kuruyemişlerde üreyen mikotoksinlerin insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olduğunu ifade eden Günebak, “Aflatoksin ise özellikle yer fıstığı gibi yağlı tohumlarda, mısırda ve kuru meyvelerde üreyebilen bir küf toksinidir ve insan sağlığı açısından çok risklidir. Karaciğer kanseri ile dahi ilişkilendirildiği çalışmalar bulunmaktadır” dedi.