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Kufi Tulga isyan etti

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Kufi Tulga isyan etti
Kufi Tulga isyan etti

İşte o açıklama;

Yerli Balikcilik'inin yilda 2 Milyon Euro kayitli Güney Kıbrıs'a yerli balik ihracati oldugunu,2 milyon da karsilikli gecislerde ki alis verisden yapilan satisdan elde edildigini biliyormuydunuz?Yerli ic payasadaki satislar haric.Sadece ihracattan bahsediyorum.
Yilda yaklasik 4 milyon Euro ülkemize balikcilik sektörün' den geliyor.Guney kibrisa Yesil hat üzerinden yapilan Yerli balik satisi,gercek kayitli balikcilarin ayakda durma sebebidir.
Güney kibrisa balik ticaretinin engelenmesi durumunda ülke balikciligi batmisdir.Sebebi denizlerimizdeki dogal balik stoklarinin cesit ve sinifina gore satisi ,ciflik baliklarina gore daha pahalidir.Yerli baliğimizin Guney Kıbrıs' da gordugu deyer,K.K.T.C sinirlarinda ki ile kiyaslarsak buyuk oranda fark vardir.Alim gucumuz kuvvetli olmadigin'dan daha cok balik çeşitleri Güney'e satiliyor.
Tarim bakanliginin bu husus da daha duyarli olmasini,ve gercek balikciya gerekli destek ve önemin saglanmasini dilerim.Eyer balikci gerekli destek ve önemi devlet tarafindan alirsa ,piyasaya tuketici icin daha da ugun fiyatli baliklar ūreteceğinden eminim.
Iğlesdirilmesi gerekli liman'lar,ve zararli Baliklar'la mucadeleye onem gosterilmesi şartir.
Yillardir avrupa birligi destekli limanlara buzhane ve soguk oda yapilmasi projesi ,limanlara konteylerlerin gelmesine rağmen şu anda atil durumda ,yapilmamis halde beklemekdedir.Yeni Erenköy limani ,Dip karpaz şelonez limaninda malesef bu konteylerler çürümüs vaziyette gidip görebilirsiniz ki eminim diyer limanlarimiz da da ayni durumdadir.
Bu denli ülkeye katki saylayan Balik' cilik sekdörüne ilgi alakanin daha cok dikkate alinmasi gerekmekdedir.
Amatör ce avlanan binlerce teknelerin yasa ile düzenlenmesi ve kota getirlip denetlenmesi sarttir.
Deyerli meslek dali olan balikcilik sekdorunu de, gercek ekmegini denizden saglayan kisileri de korumak ve desteklemek devletin asli görevidir.Yil'da kac profosyonel balikci kaydi yapildigi denetlenmeli ve bu rakamin nerdeyse hic denecek kadar az oldugunu gordugunuz zaman,nedenleri icin çozum üretmenizi temelli ederim.Yeni balikcilik meslegini sifirdan yapmak isteyen genclerimiz yok.Gereken destegin ve tesvigin duzenlenip gozden gecirilmesi şartir.Umarim Tarim Bakanimiz Sn Dursun Oğuz bu konuda çözüm ve çözümler üretmek icin çaba gösterir.
Balikcilik Bir Ata Mesleğidir,Bunu yok etmemek gerekir saygilar.

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