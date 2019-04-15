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Kuğu Fırtınası'na dikkat!

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Kuğu Fırtınası'na dikkat! Yağmur ve fırtınaya dikkat!
Kuğu Fırtınası'na dikkat!

Uzmanlar vatandaşları bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanan 'kuğu fırtınası'na karşı da uyarıyor.

KUĞU FIRTINASI NEDİR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yenden getirir. Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.

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