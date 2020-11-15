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Kuğulu Park'ta eylem başladı!

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TDP Gençlik Örgütünün eylemi başlıyor
Kuğulu Park'ta eylem başladı!

TDP Gençlik Örgütünün aşağıdaki açıklamayla duyurduğu eylem Kuğulu Park’ta başladı!

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü Olarak bizler ortak ve güçlü mücadelenin elzem olduğunu düşünüyoruz.

Birlikte güçlü bir şekilde baskı ve korkuya geçit vermemek adına tüm aydın güçleri saat 13:30’da mevcut iki eylemin ortak noktası olan Kuğulu Park’ta buluşmaya ve güç birliğine çağırıyoruz.

Birlik, Mücadele ve Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemdeyiz.

Tüm eylemci güçlere buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz.

Sokakta Yalnız Değilsiniz! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber hiç birimiz.125396546_3320959941335157_4464204200604863460_o-001.jpg

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