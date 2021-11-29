Kuir Kıbrıs aktivistleri,  Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, LGBTİ+’ların eğitim hayatında yaşadıkları sıkıntılar ve hak ihlalleri gündeme getirildi.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ' LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, ‘eğitimcilerin de eğitilmesi’ gerekliliği üzerinde duruldu.

Gümüşatam: “Eşit uygulama söz konusu değil”

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, eğitim alanında yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgi verdi. Gümüşatam, araştırmalarına göre eğitim hayatının ilk yıllarından başlayan ayrımcılık, şiddet ve kurumsal dışlamam mekanizmalarının, LGBTİ+’ların eğitimlerini tamamlayamamasına neden olduğunu belirterek, üniversite mezunlarının sadece %30, lise mezunlarının da %40 civarında olduğunu belirtti. Özellikle translarda lise mezuniyeti oranı ise +%11.

LGBTİ+’ların eğitim haklarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Gümüşatam, “Okulların yönetim kadroları bu konuda yeterli değil. Üniversitelerde konferans için LGBTİ+ bir konuşmacı getirmek istediğimizde bile bizden temyiz kağıdı istiyorlar, birçok sıkıntı çıkartıyorlar. LGBTİ+’lara yönelik eşit bir uygulama söz konusu değil” dedi.

Ray: “Çocuklar öğretmenler tarafından istismar ediliyor”

Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray ise, okullarda LGBTİ+’lara dair küçük yaştan başlayıp sürekli devam eden bir istismar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. “LGBTİ+’lara dair istismar var. Birçok kez öğretmenler tarafından çocukların istismar edildiği, ailelerine şikayet edildiğini biliyoruz. LGBTİ+’lara, özellikle de traslar eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar. Okul başarıları ciddi anlamda azalıyor. Motivasyonları kırılıyor. Okullardaki hobofobik ve trasfobik şiddet ikliminden kaçabilmek için de okulu terk etmek zorunda kalıyorlar.

Ray, eğitim hayatında LGBTİ+’ların gerek aktanları, gerekse de öğretmen ve okul idareleri tarafından dolaylı-doğrudan ayrımcılık içeren davranışlara maruz kaldıklarını da tespit ettiklerini açıkladı.

Eğitim hayatında iyileştirmelerle şiddet en aza indirilmeli

En önemli adımın eğitim hayatındaki şiddeti önlemeye dair adımlar olacağını kaydeden Kuir Kıbrıs aktivistleri, özellikle lise çağındaki öğrencilerin cinsel yönelimini keşfetmeye başladığı dönemde ortaya çıkan ayrımcılık ve şiddet ile mücadele etmenin önemine değindi. Doğukan Gümüşatam, liselerde çok duyarlı ve kendisini geliştiren öğretmenlerin olduğunu fakat bunun tam tersinin de olduğunu kaydederek, hizmet için eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca okullardaki psikolojik danışmanların hem arttırılması hem de bu alana dair farkındalık geliştirmelerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Gümüşatam, bazı psikolojik danışmanların çocukları cinsel yönelimlerinden dolayı ailelerine şikayet ettiğini, bunun da kabul edilebilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Gümüşaram, araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %100’ünün psikolojik şiddete maruz kaldığına da işaret ederek, eğitim alanında atılacak adımların hayati adımlar olduğunu vurguladı.

Taşkıranlar: “LGBTİ+ konuları tabuydu, artık tartışılmaya başlandı”

Kuir Kıbrıs aktivisti Derviş Taşkıranlar ise LGBTİ+ konularının eskiden bir tabu olduğunu, üzerine konuşulamadığını ifade ederek, artık bu durumun değiştiğini, toplum içinde gündem oldukça, konuşuldukça, insanların da algılarının da açık hale geleceğini kaydetti.

Taşkıranlar, LGBTİ+’ların içinde bulundukları şiddet sarmalanın bu yönde daha fazla adım atılarak dağıtılabileceğini de sözlerine ekledi.

Amcaoğlu: “Zorlu bir süreç, zamana ihtiyaç var”

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuir Kıbrıs’ın yapmış olduğu çalışmaları çok değerli bulduğunu kaydederek, ulaşılan verileri inceleyeceklerini kaydetti.

İstismar konusunda çok hassas olduklarını, bu konuda çok net adımlar attıklarını kaydeden Amcaoğlu, zaman içerisinde bu yöndeki farkındalığın arttığını, daha da artacağına inandığını vurguladı.

85’e yakın hizmet içi eğitim organize ettiklerini ve bu eğitimlerin içinde LGBTİ+’lara yönelik farkındalık eğitimleri de olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bu tür eğitimleri önemsediklerini, öğretmenlerin ve yetkililerin kendi eksiklikleri tamamlama anlamında değerli olduğunu söyledi.

LGBTİ+’lara yönelik toplumun kabul edebilirliğinde değişimler olduğunu fakat daha çok zamana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Zamana ve uğraşa ihtiyaç var. Zorlu bir süreçtir bu.

Çalışmalarınızı inceleyeceğiz. Buradan ne çıkartabililiriz bakacağız. Eğitimler ayağında ortak adım atmak iyi olur. Uzmanlarla bu konuyu inceleyeceğiz” dedi.