Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında beşinci ve son yerel buluşmasını Actiwetea ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında beşinci ve son yerel buluşmasını Actiwetea ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için çalışmalar yürüten Renklerin Çeşitliliği projesi son yerel buluşmasını ActiWeTea ile gerçekleştirdi.

LGBTİ+ mücadelesinin sadece Lefkoşa merkezli değil Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için proje kapsamında düzenlenen beş buluşmadan ilki Mesarya’da, ikincisi Morphou/Omorfo’da, üçüncüsü İskele/Trikomo’de, dördüncüsü çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile geçtiğimiz hafta gerçekleşti ve son kez de yine çeşitli bölgelerde yaşayan üniversiteli gençlerin oluşturduğu Actiwetea ekibiyle çevrimiçi gerçekleşti.

Buluşma kapsamında, ActiWeTea ekibi ile Kuir gönüllülerinin kısa bir tanışması ardından, Haziran Ayı’nın Onur Ayı olması sebebiyle, Kıbrıs’taki onur yürüyüşlerinden başlayarak Dünya’daki Onur yürüyüşlerine, Stonewall ayaklanmalarından günümüzdeki LGBTİ+ mücadelesine birçok konuya ve zamana değinen keyifli bir sohbet gerçekleşti. Herkesin keyif aldığı, yeni ortaklıkların kurulduğu söyleşi sonunda yeni işbirlikleri için ilk adımların nasıl atılacağı konuşuldu ve etkinlik sona erdi.