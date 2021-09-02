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Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerine yönelik çevrimiçi “Çatışma Çözümü” eğitimi düzenledi

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Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerine yönelik çevrimiçi “Çatışma Çözümü” eğitimi düzenledi.
Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerine yönelik çevrimiçi “Çatışma Çözümü” eğitimi düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerine yönelik çevrimiçi “Çatışma Çözümü” eğitimi düzenledi.

 
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında dokuzuncu kapasite geliştirme eğitimi “çatışma çözümü” üzerine çevrim içi olarak gerçekleşti.


Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik eğitim, derneğin gönüllülerinin çatışma davranışları ve kültürü, sağlıklı bir ortamda çatışma çözümü ve yönetimi üzerine bilgilendirmeyi hedefledi. 


Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, çatışma çözümü eğitimi gibi farkındalık artırıcı etkinliklerin hem aktivistlerin kişisel hayatlarında hem de örgütlenirken çözüm odaklı olabilmeleri adına yararlı olduğunu belirtti. 

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