Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Eğitimini Tamamladı

Eğitim, 3 ayrı günde atölye çalışması şeklinde düzenlendi ve sonatölye çalışması 2 Mayıs 2021 Pazar günü Cinsel Şiddetle Mücadele için yol haritasıoluşturulması ile tamamlandı.
Cinsel Şiddetle Mücadele üzerine gerçekleşen Kapasite Geliştirme Eğitimi, Kuir Kıbrıs Derneği
aktivistlerine yönelik olup, Derneğin gönüllülerinin Cinsel Şiddetle Mücadele konusunda
bilgilerini artırmak ve savunuculuk çalışmalarının temelini oluşturmayı hedeflemekteydi.
11 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleşen eğitimin ilk oturumda, cinsel şiddetin ne olduğuna
ve cinsel şiddet başlığı altındaki temel kavramlara ve prensiplere değinildi. İlk günün ardından
30 Mart 2021 Salı günü gerçekleşen ikinci oturumda ise cinselleştirilmiş şiddet ve kurumsal
olarak gerçekleşen cinsel şiddet üzerine konuşuldu. Konu anlatımı ile birlikte sorunun
çözümlerine yönelik tartışmalarla gerçekleşen oturumlarda ayrıca cinsel şiddetten hayatta
kalanalara yönelik yaklaşımlar üzerine de bilgilendirme yapıldı.
Son oturumun gerçekleştiği 2 Mayıs 2021 Pazar günü, Kuir Kıbrıs Derneği’nin cinselleştirilmiş
şiddet üzerine nasıl savunuculuk yapabileceği tartışılıp, ‘yasa’, yapı ve kültür başlıkları altında
Cinsel Şiddetle Mücadele Strateji Dokümanı oluşturuldu.
Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, cinsel şiddetle mücadeleyi Dernek olarak
önemsediklerini ve toplumsal önyargılar nedeniyle cinsel şiddetin yaygın olarak toplumda
konuşulmadığını belirtti. Cinsel şiddetten hayatta kalan kişilerin yalnız veya yanlış
olmadıklarını ve dayanışma için Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’na ulaşabileceklerini
ekleyerek bu sorunla mücadele etmek için savunuculuk çalışmalarını da artıracaklarını
vurduladı.
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