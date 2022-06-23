Kuir Kıbrıs Derneği: “Gökkuşağı Projesi” Açılışı Gerçekleşti

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+)’ların, eğitim ve sağlık alanlarında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak, ve LGBTİ+’ların eşit haklara erişimi kolaylaştırmak için çalışmalar yürütmek amacıyla yola çıkan proje ekibi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde eğitim ve sağlık alanlarında LGBTİ+’ları kapsayıcı çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Gökkuşağı Projesi Nisan 2022’de başlayıp 30 ay sürecektir.”

Etkinlik proje koordinatörü Dr. Aycan Garip’in ve Topluluk Oluşturma Görevlisi Ömür Ray’ın açılış konuşmalarıyla ile başlayıp ardından, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Sivil Toplum Program Yöneticisi Emilie Crozet’in konuşmasıyla devam etmiştir.

Garip ve Ray konuşmalarına katılan herkese teşekkür ederek ve 15 yıl önce “Homofobiye Karşı İnisiyatif” adı altında başlayan Kuir Kıbrıs Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek başladılar. Ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği’nin Kıbrıs'ın kuzey kesiminde cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla zorlu mücadelesi hakkında bilgi verdiler. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+'ların kapsayıcılığının artırılması ve LGBTİ+'ların sağlık ve eğitim haklarına erişimlerini artırmayı hedefleyen projenin önümüzdeki iki buçuk yıldaki hedefleri hakkında bilgi veren Garip ve Ray, proje faaliyetlerinin, Derneğin yerel ve uluslararası LGBTİ+ örgütleri ve toplulukları içindeki ve dışındaki bağlantılarını nasıl güçlendireceğine ve genişleteceğine değindiler. Garip ve Ray konuşmalarına katılımcıları ve paydaşları projenin ilerleyen aylardaki hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapmaya ve dayanışmaya davet ederek sonlandırdılar.

Avrupa Birliği Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Yöneticisi Emilie Crozet konuşmasına Kuir Kıbrıs Derneği’nin yıllar içinde elde ettiği başarıyı ve ardından Mart 2020'de cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime yönelik nefret söylemini suç haline getirme başarısını kutlayarak başladı. Projenin LGBTİ+ topluluk üyeleri dahilinde sağlık ve eğitim sektörlerine odaklandığını özetlemesi ardından Crozet, projenin Gökkuşağı Fonu adıyla yapılacak olan üçüncü taraf finansmanı veya alt hibe faaliyetlerinden bahsetti.