Kuir Kıbrıs Derneği, İnsan Ticareti ve Seks İşçiliği Üzerine Bilgilendirici Oturum Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerine ve platform paydaşlarına yönelik düzenlenen insan ticareti ve seks işçiliği konulu bilgilendirme oturumu, 5 Ocak Çarşamba günü Zoom üzerinde çevrimiçi gerçekleşti.

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” diyerek başlayan Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi”, Mayıs 2019’da başlamış ve 7 Ocak 2022 tarihinde son bulacaktır.

İnsan Ticareti ve Seks İşçiliği üzerine 5 Ocak Çarşamba tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirici oturumda iki konuşmacı yer aldı. Oturumun ilk yarısı, Kıbrıs’ın kuzey kesiminden Hukukçu ve İnsan Hakları Platformu (İHP) İnsan Ticareti Koordinatörü Fezile Osum tarafından 'Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki İnsan Ticareti ile ilgili mevcut durum ve insan ticaretine karşı verilen mücadele' konularında bilgi paylaşımı ile başlayarak, Avrupa Seks İşçisi Hakları İttifakı (ESWA) Koordinatörü Sabrina Sanchez tarafından 'LGBTİ+ Seks İşçileri, Hakları ve İnsan Ticaretine Karşı Savunmasızlıklar' konusunda Avrupa'daki mevcut durum ve insan ticaretine karşı verilen mücadele hakkında gelişmelerin aktarılması ile son buldu. Oturum, Kuir Kıbrıs üyelerinin, destekçilerinin ve insan ticareti ile mücadele platform paydaşlarının yoğun katılımı ile başarıyla gerçekleşmiştir.