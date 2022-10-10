Kuir Kıbrıs Derneği, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz” başlıklı kesişimselliği ele alan ikinci tematik tartışma etkinliği uluslararası öğrenci örgütü VOIS Kıbrıs işbirliği ile 8 Ekim 2022 tarihinde Kaldi Kafe’de gerçekleşti.

“Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz” tematik tartışma etkinliği, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, ırk, dil, engellilik ve kültür kesişimselliğine, ayrıca bu kesişimselliğin ayrıcalıklarına ve dezavantajlarına odaklandı. Etkinlik kısa bir tanışma ile başladı. Etkinlik, insan hakları aktivistlerinden Annette Kiru ve Erman Dolmacı moderatörlüğünde ve Gökkuşağı Projesi’nin Topluluk Geliştirme Uzmanı Ömür Ray’ın kolaylaştırıcılığıyla ilerledi.

Katılımcılar başlangıçta sahip olduğumuz kimliklerimizin neler olduğuna ve bunların kültürel açıdan toplumdan topluma nasıl farklılık gösterdiğine değindi. Tartışma, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizin yanı sıra, etnik kökenimiz, ırkımız, sınıfımız, konuştuğumuz dil, engellilik durumumuz gibi sahip olduğumuz özelliklerimizin çeşitliliği ve genişliği üzerine yapılan fikir paylaşımları ile devam etti. Sonrasında kesişimsellik konusu günlük hayat örnekleri ile tartışıldı. Yaşanan ayrımcılık deneyimlerimizin birden çok boyutu olabileceğine vurgu yapıldı.

Moderatörler birçok kimliğimizin kesişimine dayalı ayrımcılık deneyimlerinin mikro düzeyde kişileri derinden etkileyebileceğini, yaşanan ayrımcılığın katmanlaşabileceğini ve kişilerin kendilerini daha üzgün, mutsuz, stres altında hissetmelerine sebep olabileceğini vurguladı. Tartışmada, katılımcılar bu gibi deneyimlere sahip grupların kendilerini psikolojik olarak nasıl koruyabilecekleri ve ayrımcılıklarla nasıl baş edilebileceği konusunda da önemli bilgiler paylaştı.