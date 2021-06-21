Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirecek

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında dördüncü yerel buluşmasını Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile gerçekleştirecek. Yerel Buluşma 22 Haziran Salı günü saat 19:00’da çevrimiçi düzenlenecektir.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Kuir Kıbrıs Derneği bu kez Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile buluşuyor.

LGBTİ+ mücadelesinin sadece Lefkoşa ve Mağusa merkezli değil Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için proje kapsamında düzenlenecek beş buluşmadan ilki Mesarya’da, ikincisi Morphou/Omorfo’da, üçüncüsü İskele/Trikomo’de, dördüncüsü ise çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile çevrimiçi buluşma gerçekleşecek.

Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma kapsamında, Kuir Kıbrıs’ın genel işleyişi hakkında kısa bir sunum sonrasında, Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu’nun yeni kurulan LGBTİ+ alt komitesi tanıtımı gerçekleşecek. Tanışmaların hemen ardından iki örgütün nasıl kaynaşabileceği, nasıl işbirlikleri içerisine girebileceği tartışılacak.

Ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulduğu bir Kıbrıs için Homofobi, Transfobi ve Bifobi Katşıtı Buluşma zamanı!