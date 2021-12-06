Kuir Kıbrıs Derneği, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüştü

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ' LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, yerel yönetimler alanında ne gibi adımlar atılabileceği konuşuldu.

Görüşmeye Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Ziba Sertbay ve Çise Özverel katıldı.

“Yerel yönetimlerde LGBTİ+ farkındalığı gelişmeli”

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, yerel yönetimler noktasında hizmetlere erişim, sığınma evi ve farkındalık eksikliğinden kaynaklı LGBTİ+’ların çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Dolmacı, ülkede tek bir kadın sığınma evinin olduğunu ve LGBTİ+’lar için de ayrı bir sığınma evine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

“LGBTİ+’lar için sığınma evi şart”

Dolmacı, araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %54’ünün şiddete maruz kaldığını kaydetti “LGBTİ+’ların %100’nün psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bunun yanında %30 oranında ekonomik, %36 cinsel, %34 fiziki şiddet söz konusu. Bu rakamlar bize LGBTİ+’lar için de bir sığınma evinine ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

Yerel yönetimlerdeki zabıtaların farkındalığının geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Dolmacı, hizmete erişimde bunun önemli olduğunu belirtti. Dolmacı ayrıca dünyada yerel yönetimlerin HİV testleri yapılabilecek olanaklar sağladığını da ifade ederek, bu örneklerin Kıbrıs’ın kuzeyinde de olabileceğini söyledi. Dolmacı, “Lefke’de bir kişi anonim test yapmak isterse Lefkoşa’ya gelmesi lazım. Bölgesel test merkezlerini önemsiyoruz” dedi.

Dolmacı ayrıca birçok uluslararası sözleşmeye taraf olunduğunu fakat pratikte bunların karşılığının ve denetiminin olmadığını ifade ederek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dolmacı, “Merkezi yönetimler güçlendirilirken yerel yönetimlere ve yetki verilmiyor. Yerel yönetimlere yetki verilmesi hizmetlere erişimde olumlu bir gelişme olacaktır” dedi.

Ayrımcılığı genel anlamda yasaklayan bir yasanın da olmadığını sözlerine ekleyen Dolmacı, bu yönde genel ve kapsayıcı bir ayrımcılığı yasaklayan yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Sertbay: “Medyada iyileşme söz konusu”

Kuir Kıbrıs aktivisti Ziba Sertbay ise medyadaki LGBTİ+ temsiline dair yaptıkları medya tarama raporundan veriler paylaştı. Sertbay, medyada bu yönde ciddi bir iyileşme yaşandığını ifade ederek, olumlu haberlerin artmakta olduğunu söyledi. Buna rağmen olumsuz haberlerin de yayınlanmaya devam ettiğini işaret eden Sertbay, bu tür haberlerde LGBTİ+’ların magazinleştirildiğini veya bir suç işlendiğinde suçun nedeninin cinsiyeti veya cinsel yönelimiymiş gibi lanse edildiğine şahit olduklarını aktardı. Sertbay, olumlu haberlerin çoğunun yurtdışı kaynaklı olduğunu ifade ederek Kıbrıs’ın kuzeyinden daha fazla kaynak yaratılmasını umduklarını söyledi.

Aziz Kaya: “Lefke ve çevresinde fazla sıkıntı yok”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke ve çevresinde bu alanda çok fazla sıkıntı görmediklerini ifade ederek, belediye zabıtalarıyla ilgili olarak eğitimler ayarlanabileceğini, bunun olumlu bir adım olacağını ifade etti. Kaya, işbirliklerine açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca işbirliklerinin nasıl çeşitlendirileceği ve ilerletilebileceğine dair fikir alışverişi yapıldı.