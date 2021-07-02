Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği LGBTİ+’ların fiziksel sağlığını kapsamlı bir şekilde ele alan ve bu konudaki bilgiyi artırmayı hedeflediği LGBTİ+ Fiziksel Sağlık Kitapçığı’nı yayınladı.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimini sağlamayı ve ayrımcılığı engellemeyi hedefleyen Kuir Kıbrıs Derneği’nin yürüttüğü üç yıllık Renklerin Çeşitliliği Projesi, Aralık 2018’de başladı. Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Daha önce çeşitli alanlarda kitapçıklar yayınlayan Kuir Kıbrıs Derneği proje kapsamındaki kitapçıkların ilkini , anti- militarizm ve askerlik, ikincisini ise LGBTİ+ akıl sağlığı üzerine hazırladı. Üçüncü kitapçık ise LGBTİ+ Fiziksel Sağlığı üzerine olup, LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişiminden, trans ve interseklerin spesifik sağlık sorunlarına toplamda dokuz farklı konuyu içermektedir.

Geniş bir yelpazede LGBTİ+’ların fiziksel ve cinsel sağlığını konu alan kitapçığın temel başlıkları şu şekilde, Kuirlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi, İnsanlarda Cinsiyet Değişkenliğini Anlamak, Kuir Bir Hasta Olmak, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Cinsel Haz, Mastürbasyon, Trans ve İntersekslerin Spesifik Sağlık Sorunları, Salgın ve Kuir Sağlık.

Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Erman Dolmacı; başta Dr. Fidan Şenova olmak üzere kitapçığın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitapçığın LGBTİ+ sağlığı ve cinselliğine dair ışık tutması ve alandaki eksikliklerin tamamlaması adına temennide bulundu.

Kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/ tr/lgbti-fiziksel-sagligi- kitapcigi/ adresinden ulaşabilirsiniz.