Kuir Kıbrıs Derneği Nefret Söylemi’nin Suç Olduğunu Hatırlattı!

(Lefkoşa, 01.06.2021).

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2014’den beridir her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşleri bu yıl da 17 Mayıs günü Pronto Çemberi’nden başladı ve Meclis önünde yapılan basın açıklaması ile son buldu. Toplumdaki lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik ayrımcılığın son bulması ve farkındalığın artması amacıyla düzenlenen bu yürüyüşlerde bir kez daha LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğu hatırlatıldı. Yürüyüş görselleri ve LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için yapılan talepler basın tarafından geniş yer bulurken, toplumun çeşitli kesimleri bu görsellere ve açıklamalara yönelik Nefret Söylemi suçu gerçekleştirdi.

Dernek, Nefret Söylemi’nin 2020 yılı itibari ile Ceza Yasası’nda suç olarak tanımlandığını ve Nefret Söylemi’nin cinsel yönelim, ve cinsiyet kimliği dolayısıyla bu gruba mensup kişilerden nefret edilmesine, tiksinilmesine, bu grubun ve grubun parçası olan bireylerin aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine ve bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine denildiğini anlattı.

Ayrıca dernek, Nefret Söylemi’nde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması için Lefkoşa Polisi Adli Şube’ye de şikayet dilekçesi sundu. İlgili kişiler hakkında soruşturma başlatan polisin çalışmaları devam ederken ayrıca Nefret Söylemi yapan kişilerin arasında öğretmenlik görevi yapan kişilerin olması nedeniyle bu kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na da disiplin soruşturması açılması yönünde talepte bulunuldu.

Paylaşımların altına nefret söylemi yorumları yapan kişilerin dışında ayrıca KIBTES Başkanı Himmet Turgut da LGBTİ+’ları hedef alarak Nefret Söyleminde bulundu ve bu açıklamalar da TAK Haber Ajansı dahil olmak üzere birçok basın mecrasında yayınlandı. Nefret Söylemi Suçu’nu haberleştirirken açıklamayı bire bir yayınlayan TAK Haber Ajansı ve bu açıklamayı haberleştiren kurumlarla iligli de Medya Etik Kurulu’na dilekçe yazıldı.

Son olarak da toplu halde ve sistematik şekilde işlenen bu suçun önüne geçilmesi için tüm yetkilileri ve insan haklarından taraf olan herkesi ivedilikle bir adım atılması için dayanışmaya çağıran Kuir Kıbrıs Derneği, Polis Basın Subaylığı’na da Nefret Söylemi’nin suç olduğuna dair halkı bilgilendirmesi için talepte bulundu.