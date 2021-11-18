 Kuir Kıbrıs Derneği Projelerinin Kapanış Etkinliğini Gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” ve “Renklerin Çeşitliliği” Projeleri ile ILGA-EU tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” Projesi’nin kapanışı 17 Kasım Çarşamba günü saat 19:00’da Çevrimiçi olarak gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” ve “Renklerin Çeşitliliği” Projeleri ile ILGA-EU tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” Projesi’nin kapanışı 17 Kasım Çarşamba günü saat 19:00’da Çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından geçtiğimiz üç sene boyunca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat”, “Renklerin Çeşitliliği” ve ve ILGA-EU tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” projelerinin kapanış etkinliği gerçekleşti. Etkinlik açılış konuşmaları ile başladı ve drag show gösterisi ile devam etti. Drag Show gösterimi ardından projeler boyunca elde edilen deneyimler paylaşıldı ve katılımcılar söz alarak Kuir Kıbrıs hakkındaki düşüncelerini dillendirdi. Projeler kapanış etkinliğine katılan katılımcılar ile projeler boyunca gerçekleşen ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, 'Yıllık Medya Takip', 'LGBTİ+'lara Yönelik Tutum Anketi' ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ araştırmaları, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son 3 sene boyunca başardıkları ve geleceğe dair yapılması gerekenler konuşuldu.

Etkinlikte ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son 14 yıldır cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği sebebiyle hak ihlallerine maruz kalan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların (LGBTİ+) toplum içinde eşit hak ve özgürlüklere sahip olmalarını sağlamak için yürüttüğü projeler ile kazanılan deneyimlerin, Kuir Kıbrıs Derneği'ni daha ileriye götürdüğü ve mücadelenin daha güçlü bir şekilde devam edeceği bir kez daha vurgulandı.