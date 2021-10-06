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Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Çatışma Çözümü Eğitimi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi

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Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen “Çatışma Çözümü” eğitiminin ikinci oturumu 5 Ekim Salı günü çevrimiçi olarak düzenlendi.
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Çatışma Çözümü Eğitimi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında dokuzuncu kapasite geliştirme eğitimi olan Çatışma Çözümü Eğitimi’nin ikincisi oturumu çevrimiçi olarak gerçekleşti.

İlk oturumu 1 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen eğitimde dernek gönüllüleri; çatışma davranışları ve kültürü, sağlıklı bir ortamda çatışma çözümü ve yönetimi üzerine bilgilendirildiler. 5 Ekim 2021 Salı günü gerçekleşen ikinci kısımda ise dernek gönüllüleri arabuluculuk üzerine kendilerini geliştirebilme fırsatı yakaladılar. Eğitim öncelikle arabuluculuk prensipleri, rolleri ve bu konuda edinilmesi gerekilen beceriler ve teknikler üzerine bilgi aktarımı ile başladı. Daha sonra da çatışma durumunda hem arabulucu rolünde hem de çatışmayı yaşayan kişi rolünde kalındığında neler yapılacağına dair pratik çalışmalar düzenlendi.

Verimli geçen bu eğitimin ardından, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, “Çatışma çözümünün hem bireysel hayatlarımızda hem de dahil olduğumuz örgütlerde önemli olduğunu ve bu eğitimin dernek üyelerine çatışma çözümü için gerekli teorik ve pratik bilgileri sağladığını” belirtti.

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