Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Sosyokrasi Eğitimi Gerçekleştirildi

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik 28 Ekim Perşembe günü çevrimiçi olarak “Sosyokrasi” eğitimi düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında Sosyokrasi eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kuir Kıbrıs Derneği 2017 yılından beridir, anti-hiyerarşik bir yapıya sahip olup, sosyokrasi ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmektedir. Çalışmalarını kendi iç dinamikleri olan tematik gruplarla yürüten Kuir Kıbrıs aktivistleri, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi için verdikleri mücadeleyi daha da verimli hale getirmek ve sosyokrasi ilkelerini tekrardan gözden geçirip daha doğru şekilde uygulayabilmek amacıyla bu eğitimi düzenlediler.

28 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşen eğitim, sosyokrasinin etkenleri ve alanları başlıklarının incelemesiyle başladı. Hemen ardından da sosyokrasideki temel ilkeler, yetki kullanımı ve özerklik konuları incelendi ve Kuir Kıbrıs’ın temel çalışma prensipleri özelinde sosyokrasiye dair pratikler tartışıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, herkesin katılımının sağlandığı, sosyokrasi temellerine dayanan, bir yapının kurulması ve sürdürülebilmesinin önemli olduğunu, bu nedenle eğitimler sayesinde herkesin sosyokrasiye dair bilgilerini güncelleyip dernek işleyişini tekrardan gözden geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.