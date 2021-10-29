  • BIST 1.522,040
  • Altın 553,43
  • Dolar 9,5963
  • Euro 11,2011
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Sosyokrasi Eğitimi Gerçekleştirildi

» »
Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik 28 Ekim Perşembe günü çevrimiçi olarak “Sosyokrasi” eğitimi düzenledi.
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Sosyokrasi Eğitimi Gerçekleştirildi

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik 28 Ekim Perşembe günü çevrimiçi olarak “Sosyokrasi” eğitimi düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında Sosyokrasi eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kuir Kıbrıs Derneği 2017 yılından beridir, anti-hiyerarşik bir yapıya sahip olup, sosyokrasi ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmektedir. Çalışmalarını kendi iç dinamikleri olan tematik gruplarla yürüten Kuir Kıbrıs aktivistleri, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi için verdikleri mücadeleyi daha da verimli hale getirmek ve sosyokrasi ilkelerini tekrardan gözden geçirip daha doğru şekilde uygulayabilmek amacıyla bu eğitimi düzenlediler.

28 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşen eğitim, sosyokrasinin etkenleri ve alanları başlıklarının incelemesiyle başladı. Hemen ardından da sosyokrasideki temel ilkeler, yetki kullanımı ve özerklik konuları incelendi ve Kuir Kıbrıs’ın temel çalışma prensipleri özelinde sosyokrasiye dair pratikler tartışıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, herkesin katılımının sağlandığı, sosyokrasi temellerine dayanan, bir yapının kurulması ve sürdürülebilmesinin önemli olduğunu, bu nedenle eğitimler sayesinde herkesin sosyokrasiye dair bilgilerini güncelleyip dernek işleyişini tekrardan gözden geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu29 Ekim 2021 Cuma 09:14
  • Tatar: Davetlere gitmeye devam edeceğim29 Ekim 2021 Cuma 08:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?29 Ekim 2021 Cuma 08:19
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (29 Ekim 2021)29 Ekim 2021 Cuma 08:16
  • Büsküvütçü Hakkında Basında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı28 Ekim 2021 Perşembe 21:59
  • UBP Kurultayına doğru sürpriz konuk... Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak28 Ekim 2021 Perşembe 21:06
  • Sucuoğlu: “Yalan söylüyor… Bana iftira atıyor!”28 Ekim 2021 Perşembe 19:41
  • VİDEO SKANDALI zanlılarına 7 gün tutukluluk daha28 Ekim 2021 Perşembe 19:25
  • İşte Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı'nın son hali28 Ekim 2021 Perşembe 19:22
  • Taçoy, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmiyor28 Ekim 2021 Perşembe 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti