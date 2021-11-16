Kuir Kıbrıs Derneği, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ' LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Toplantıya Kuir Kıbrıs’tan, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam ve Erman Dolmacı katıldı.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın kısaca tarihçesi anlatıldı, derneğin aktiviteleri ve taleplerinden bahsedildi. LGBTİ+’ların haklarının, insan hakları olduğu ve uluslararası sözleşmelerde de yer aldığı aktarıldı. Kuir Kıbrıs’ın mücadelesinin gerek yasal gerekse de toplumsal olarak LGBTİ+’ların konumlarının iyileştirilmesi ve insan haklarının uygulanması yönünde olduğu belirtildi.

Görüşmede yapılan çalışma ve araştırmaların sonuçları paylaşılarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim parti içerisindeki 1-2 hukukçu vekilden biriyim. Partimiz muhafazakar olarak bilinse de, ceza yasasında nefret söylemi maddesi benim komite başkanı olduğum dönem geçti” diyerek, uluslararası hukuk normlarının uygulanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Gümüşatam: “Ayrımcılığı önleyici genel yasal düzenlemelere ihtiyaç var”

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, yaptıkları araştırma sonuçlarını aktardı. Gümüşatam, LGBTİ+’ların %92’sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirterek, iş yaşamında ve istihdamda katılımda da çeşitli hak ihlalleri, şiddet ve ayrımcılıkla yüz yüz geldiklerini anlattı.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden dolayı LGBTİ+’ların işe alınmadığını veya çalışma hayatlarında kimliklerini beyan ettikten sonra kurumsal ve sosyal baskıya, ayrımcılığa uğradıklarını tespit ettiklerini ifade eden Gümüşatam, bu durumun istihdam süreçlerine katılım noktasında ciddi bir sıkıntı yarattığını belirtti.

Gümüşatam, ayrımcılığı önleyici genel ve kapsamlı bir yasal düzenlemeye ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

Eğitim alanında ise, özellikle transların ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydeden Gümüşatam, araştırmaya göre transların sadece %32’sinin lise mezunu olduğunu, %11’inin ise eğitimlerini tamamlayabildiğini belirtti.

Gümüşatam, LGBTİ+’ların eğitimlerini tamamlayamamasının, istihdam süreçlerine katılamamasının ve sosyal hayatta yaşadıkları baskı/ayrımcılıktan dolayı insan tacirlerinin öncelikli hedefi haline geldiğini de vurguladı.

Şiddeti görmezden geliyoruz

LGBTİ+’ların ekonomik olarak seks işçiliğine zorlandığını tespit ettiklerini açıklayan Gümüşatam, hem sosyal hem de kurumsal bir şiddetin söz konusu olduğunu belirterek, “Toplum içerisinde LGBTİ+’lara yönelik şiddetti halının altına itiyoruz. Görmezden geliyoruz. Devlet eliyle oluyor bunlar. Devletin herhangi bir kurumundan bunun denetlenmesi yapılmamaktadır” dedi.

Eşcinsel birliktelikleri devlet tanımıyor

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı ise yerel ve uluslararası prosedürleri karşılaştırmalı olarak taradıkları bilgisini verdi. Dolmacı, devletin ve yasaların, beyan edilen cinsel kimliği tanımadığını kaydederek, transların ameliyata, intersekslerin ise tıbbi müdahalelere mecbur bırakıldığını, bu operasyonların ise riskli olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün beyan edilen cinsiyet kimliği üzerinden kişinin cinsiyetinin tanınabileceği yönünde kararı olduğunu ifade eden Dolmacı, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu yönde yasal mevzuat olmadığını belirtti.

Dolmacı ayrıca, eşcinsel birlikteliklerin ve evliliklerin de devlet tarafından tanınmadığını ifade ederek, evlilik eşitliği olması gerektiğini, yıllarca birlikte yaşayan eşcinsellerin birlikteliklerinin yasal olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

Hasipoğlu: “Ceza yasasında nefret söylemi maddesi komite başkanı olduğum dönem geçti”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hasipoğlu, “Bizim parti içerisindeki 1-2 hukukçu vekilden biriyim. Partimiz muhafazakar olarak bilinse de, ceza yasasında nefret söylemi maddesi benim komite başkanı olduğum dönem geçti” diyerek, uluslararası hukuk normlarının uygulanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Kuir Kıbrıs’ın aktardığı çalışmaların oldukça bilimsel olduğunu kaydeden Hasipoğlu komitelerde uluslararası hukuk kapsamında bu konuya hassasiyet göstereceklerini ve konuları komitelerde istişare edeceklerini de kaydetti.