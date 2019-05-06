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Kuir Kıbrıs Derneği Ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başlıyor

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Kuir Kıbrıs Derneği Ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başlıyor
Kuir Kıbrıs Derneği Ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başlıyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başlıyor. Proje kapsamında verilecek olan danışmanlık hizmeti,  Mayıs başından itibaren aktif olarak çalışmaya başlayacak.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) yaşadığı ayrımcılık ve hak ihlallerinden yola çıkarak oluşturulan ve 3 yıl sürecek olan ‘Renklerin Çeşitliliği’’ Projesi kapsamında sağlanacak danışmanlık hizmeti sosyal gereksinim duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış olan LGBTİ+'lara ücretsiz verilecektir. Dernek polisitkası olarak bu hizmet, yaş, renk, etnik köken, engellilik, ırk, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, medeni halden bağımsız olarak tüm insanlara eşit imkan sağlayacak. Kuir Kıbrıs Derneği’ne ulaşan ve ücretsiz hizmetlerden yararlanması uygun görülecekler için psikolojik destek en fazla dört seans, hukuki destek ise dört saat içeren en fazla bir müdahale ile sınırlı olacak. Danışmanlık hizmetine devam etmek isteyenler, kendi imkanlarıyla danışmanlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilecek.

Kuir Kıbrıs Aktivisti ve Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, bu hizmetin sosyal gereksinimi olan LGBTİ+’ların da psikolojik ve hukuki destek alabilmeleri ve toplumdaki homofobi, bifobi ve transfobiye karşı mücadele edebilmek adına çok önemli olduğunu belirtti.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler, Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma hattı üzerinden, 0542 858 5847 numaralı telefondan haftanın her günü saat 10:00-22:00 saatleri arasında hizmete ulaşabilecek.

‘‘Tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi!’’ diyerek Aralık 2018’de yola çıkan ve üç yıl sürecek olan proje, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemeyi hedefliyor

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