Kuir Kıbrıs Derneği, Yıllık Medya Takip Raporu Yayımladı

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek amacıyla yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi, Aralık 2018’de başladı ve ilk iki yılını neredeyse doldurmak üzeredir. Proje kapsamında iki ayrı rapor yayımlanması hedeflenmekte olup 2015-2017 yılları arasındaki rapordan sonra ikinci yıllık rapor yayımlandı.

Bu rapor, daha önce Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Toplum Medyası (CCMC) tarafından, Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığı ile yürütülmüş olan Konuşulmayan Projesi kapsamında hazırlanan 2015-2016-2017 yılı Medya Takip Raporu’nun devamı niteliği taşımaktadır ve Haziran 2019’dan Mayıs 2020’ye kadar olan bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Bir yıl boyunca 2 basılı ve 3 dijital gazete 24 anahtar kelime ile tarandı. Raporun hazırlanmasında emeği geçen ve araştırmasına katkı sağlayan Faika Deniz Paşa, Ziba Sertbay, Derviş Taşkıran, Yetin Arslan ve Işıl Saykan’a teşekkür eden Kuir Kıbrıs Derneği şu açıklamaları yaptı:

“Kuir Kıbrıs Derneği olarak, tarama yapmaya başladığımız ilk yıldan bugüne basının dilinin dönüştüğünü ve LGBTİ+ kapsayıcı haberlerin arttığını görebiliyoruz. Bizler basının dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve bu raporları hazırlarken de sadece mevcut durumu göstermek için değil aynı zamanda daha kapsayıcı ve insan haklarına duyarlı habercilik nasıl yapılabiliri de sorguluyoruz. Son olarak, yayınlanacak olumsuz tek bir haberin bile LGBTİ+’lara kalıcı hasarlar yaratabileceği ve birçok konuda hak ihlallerine yol açabileceğini de hatırlatmak istiyoruz.“

Raporun tümüne www.queercyprus.org/tr/yillik- medya-takip-raporu-2020/ adresinden ulaşabilirsiniz.