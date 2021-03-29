Kuir Kıbrıs Derneği'nden çağrı:Renklerimizi Güçlendir!

Kuir Kıbrıs Derneği bir açıklama yayınladı:

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs'ın kuzeyinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuir Kıbrıs Derneği 2007’den bu yana verdiği savunuculuk mücadelesiyle beraber, son iki yıldır psikolojik ve hukuki, son bir yıldır da sosyal hizmetler desteği de sağlamaktadır. Dernek tarafından sağlanan bu servisler, kısa bir süre önce başlamış olmasına rağmen bugüne kadar 50’ye yakın kişiye düzenli destek sağlanırken, 100’lerce kişiye de tek seferlik destek sağlandı. Böylece, toplumda var olan LGBTİ+’lara yönelik önyargı ve ayrımcılık sebebiyle ekonomik olarak yoksullaştırılan LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ yakınları, bu servislerden yararlanabilme fırsatı buldu.

Özellikle Covid 19 - Pandemi sürecinde artan talepleri karşılayabilmek adına, sesimizi daha güçlü duyurabilmemiz, hak savunuculuğu çalışmalarımızı sürdürülebilir hale getirebilmemiz ve bilhassa verdiğimiz hizmetlerin devamlılığını sağlayarak daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için düzenli bağışçımız olarak yanımızda yer alabilir, renklerimizi güçlendirebilirsiniz.

Mücadelemizi destekleyip daha da güçlenmemizi sağlamak şimdi sizin elinizde!

Hadi gelin hep birlikte renklerimizi daha da güçlendirelim! #renklerimizigüçlendir

SMS Bağışı için:

- KKTCELL 10 TL için ABONE KUIR10, 30 TL için ABONE KUIR30 veya 50TL için ABONE KUIR50 yazarak 4271’e SMS gönder.

- VODAFONE 10 TL için ABONE KUIR 10, 30 TL için ABONE KUIR 30 veya 50TL için ABONE KUIR 50 yazarak 4271’e SMS gönder.

Banka aracılığı ile bağış için:

İş Bankası: TL : TR54 0006 4000 0016 8130 0344 89 € : TR16 0006 4000 0026 8130 0405 03

£ : TR96 0006 4000 0026 8130 0405 18

Koop Bank: TL UBAN: CT47 1360 9417 0000 0001 0032 9201

Creditwest Bank: TL UBAN: CT22 1360 9417 0000 0001 0013 7882