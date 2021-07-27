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Kuir Kıbrıs Derneği’nin, HIV-AIDS ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığını ‘çevrimiçi’ yayında

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, “HIV-AIDS” ile ilgili bilgilendirici kitapçığını, daha kolay ulaşılabilir olması için internet sayfasından yayınlandı. 
Kuir Kıbrıs Derneği’nin, HIV-AIDS ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığını ‘çevrimiçi’ yayında

 

(Lefkoşa, 27.07.2021) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, “HIV-AIDS” ile ilgili bilgilendirici kitapçığını, daha kolay ulaşılabilir olması için internet sayfasından yayınlandı. 

 

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+’ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar”, “Dayanışma Hattı” ve “HIV & AIDS” alanlarında 3 farklı bilgilendirici kitapçığını ve seks işçiliği üzerine el kitapçığını yayınlandı. Kuir Kıbrıs Derneği, Covid-19'un ardından bu yayınları web sitemizde 'çevrimiçi' olarak kullanıma sunuyor. 2021 yılı başında sunduğumuz “Dayanışma Hattı” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” bilgilendirici kitapçıklarından sonra bugün “HIV-AIDS” hakkındaki bilgilendirici kitapçığını sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine sahip kişilerin ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için mücadele etmekteyiz. Verdiğimiz hak temelli mücadele ile birlikte özellikle sağlık alanında da çalışmalar yürütmekteyiz. Önyargıları kırmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için Kıbrıs’ın kuzey kesiminde HIV-AIDS konularında çalışmalar sürdüren `Pozitif Düşün İnisiyatifi` ile birlikte HIV-AIDS bilgilendirici kitapçığını hazırlandık. Kitapçık, HIV-AIDS ile ilgili genel bilgiler, bulaş ve korunma yöntemleri ve HIV ile yaşamak ile alakalı tedavi, damga, ayrımcılık, akıl sağlığı ve ‘Belirlenemeyen=Bulaştırılamayan’ gibi konular hakkında detaylı bilgilere yer verilmektedir.

Daha detaylı bilgi için, dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz. Bilgilendirici kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/tr/kuir-kibris-derneginin-hiv-aids-ile-ilgili-bilgilendirici-kitapcigini-cevrimici-yayinda/adresinden ulaşabilirsiniz.

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