Kuir Kıbrıs Film Festivali 21-25 Mayıs Arasında Online Olarak Gerçekleşecek.

(Lefkoşa, 03.05.2021) Kuir Kıbrıs Derneği’nin dünyanın çeşitli yerlerinden kısa filmleri bir araya getirdiği ve sanatçıları ile söyleşiler yapacağı Kuir Kıbrıs Film Festivali 21-25 Mayıs arasında online olarak gerçekleşecek.

17 Mayıs Onur haftası kapsamında onur yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Online Film Festivali ile devam ediyor. Farklı coğrafi bölgelerden, farklı kültürlerden, farklı ayrımcılıkları konu alan bir film seçkisi özenle oluşturuldu. Farklı dezavantajların farkında olarak, kesişimsel bir bakış açısıyla seçilmiş filmlerimizin evlere kapandığımız bu zorlu günlerde sizlere yoldaş ve destek olmasını hedefliyoruz. Her alanda kuirleşmenin mümkün ve gerekli olduğuna inanıyoruz ve gösterimlerimizle kuir sanatı daha görünür kılmak, desteklemek ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Festival çerçevesinde filmlerin izleme bağlantıları kayıt olan kişilere gönderiliyor ve belirtilen söyleşi günlerinde film yapımcıları ve/veya oyuncuları ile buluşuluyor.

İlk söyleşi Kıbrıs’taki homofobiyi konu alan Av filmi ile 21 Mayıs Cuma günü başlıyor. Toplumdaki ataerkil yapıyı ve LGBTİ+’ların bu yapı içerisinde var oluş mücadelesini bizlere yansıtan kısa filmi sağlanan link aracılığı ile seyredebilecek ve sonrasında 21 Mayıs 20:00’da söyleşimize katılıp sanatçıları dinleyecek ve sorularınızı sorabileceksiniz. Etkinlik Türkçe gerçekleşecektir.

22-23 Mayıs günleri Kuir Göçmen Film Festivali’nin bize sağladığı seçki izlemeye açık olacak ve 23 Mayıs saat 20:00’de film yapımcıları ile söyleşi gerçekleşecektir. Bu kapsamdaki filmler göç ve kuirin kesişimini bizlere sunması sebebiyle oldukça ilgi çekici olacaktır. Gerçekleşecek söyleşinin dili İngilizce’dir.

24 Mayıs saat 20:00’de Kıbrıs’ın güneyinden Arama isimli kısa film üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Trans bir kadının annesinin ölüm haberini telefon aracılığı ile aldığı bu kısa film çarpıcı diyalogları ile dikkat çekiyor. Film Yunanca ve İngilizce altyazılı olup, etkinlik İngilizce gerçekleşecektir.

25 Mayıs saat 20:00’da ise İris gösterimi ile festivalimiz son bulacaktır. İris, trans ve biseksüel bir kadın olan İris Mozalar’ın hayatına bir pencere açmaktadır. Kendini var etme mücadelesini güçlü bir şekilde hissettiğimiz filmin ardından söyleşimizde yönetmen ve oyuncu ile buluşma şansı bulacağız. Film Türkçe ve İngilizce altyazılı olup, etkinlik Türkçe gerçekleşecektir.

Büyük uğraşlar vererek hazırladığımız ve çok değerli sanatçıları bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte katkı ve katılımları bekliyoruz. Bir arada daha da güçlü ve rengarenk olduğumuzu biliyor, bu zor günlerde birbirimize destek olabilmeyi umuyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz.

Etkinlik Detayları İçin: https://www.queercyprus. org/tr/kuir-kibris-film- festivali-2021/