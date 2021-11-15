Kuir Kıbrıs: İş yerlerinde ayrımcılık ve şiddet var

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Çalışma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kuir Kıbrıs’tan, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam, Çise Özverel ve Erman Dolmacı katıldı.

Toplantıda özellikle LGBTİ+’ların çalışma alanında ve istihdama katılımda yaşadıkları hak ihlalleri, sıkıntılar ve ekonomik durumları konuşuldu.

LGBTİ+’ların %92.8’i yoksulluk sınırı altında

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, yaptıkları çalışmalarda, LGBTİ+’ların ekonomik ve çalışma yaşamındaki durumlarıyla ilgili tespit ettikleri rakamları paylaştı.

Gümüşatam, LGBTİ+’ların %46.3’ünün açlık sınırında, %92.8’inin ise yoksulluk sınırı altında yaşadığını kaydederek, % 30.8’lik bir kesimin ise hiç geliri olmadığı veya işsizlik maaşı aldığını ifade etti.

Araştırma kapsamında ulaşılan transların %50’sinin seks işçiliği yapmak durumunda kaldığını kaydeden Gümüşatam, transların %44’ünün ise sadece sosyal yardım alarak geçinmeye çalıştığını belirtti.

Gümüşatam, “Bu rakamla geçinmek imkansız. LGBTİ+’ların birçoğu aile desteğini kaybetti. Destek ve yardımlar yeterli değil. 1900 lirayla hiçbir insan geçinemez” dedi.

Çalışma yasalarında LGBTİ+ları koruyucu maddelerin yer almadığını da söyleyen Gümüşatam, “Bire bir iş sözleşmelerinde - görüşmelerinde LGBTİ+’lar ayrımcılığa uğruyorlar. İş vermiyorlar veya dışlıyorlar. Uygulanan baskı ve psikolojik şiddetten kaynaklı istifa etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Kuir Kıbrıs aktivistleri ayrıca LGBTİ+’ların şiddete maruz kaldıklarını da ifade ederek, bu alanda sosyal hizmetlerin yetersiz kaldığını, güvenilir mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Translara verilen sosyal yardımın engellilik yardımı olduğuna dikkat çekilerek, trans olmanın engellilik olmadığını fakat toplum içerisinde konumlarının desteklenip güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Devletin translara bakış açısının “sen hastasın, ilacını al, evde otur” yönünde olduğunu ifade eden Kuir Kıbrıs aktivistleri, bu algının ve ilgili yasaların değişmesi gerektiğini kaydetti.

Göç etmeyi düşünen bir kesim var

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, LGBTİ+’ların istihdam süreçlerine katılabilmelerinin önünün açılması gerektiğini ifade ederek, “Bu alanda teşvik verilmesi gerekirken engeller var. %50’ye yakın LGBTİ+ göç etmeyi düşünüyor. Bu insanlar doktora yapmış insanlar, üniversite bitirmiş kişiler. Burada beyin göçü söz konusu.”

LGBTİ+’lar olmadıkları bir kişi olmaları isteniyor

Kuir Kıbrıs aktivisti Derviş Taşkıranlar ise, trans bireylere yönelik hem toplum içinde hem de devlet tarafından baskı ve ayrımcılık uygulandığını, psikolojik şiddete maruz bırakıldıklarını kaydederek,

“Translar olmadıkları bir kişi olmaya zorlanıyorlar” dedi.

Çağman: “Sorunlarınızı biraz olsun iyileştirebilmek bana mutluluk verecektir”

Çalışma Bakanı Koral Çağman, yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu ifade ederek, “Bu konuda size yardımcı olmayı kesinlikle istiyorum. Bu kadar travma altında olmanızı hiçse istemez. Yasal olarak aşılması gereken bir süreç var. Bunu düzeltebilmek biraz bile dokunabilmek bana mutluluk verecektir” dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Çağman, “bu duyarlılığı hem topluma hem de sorumlu kişilere yavaş yavaş kazandırmak lazım. Bunun da yolu eğitimdir. İlk önce eğitimcileri eğitmek gerekmekte. Görevim süresince yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım” dedi.

Çağman, Kuir Kıbrıs’tan gelen kurum içi eğitim teklifine de sıcak baktığını vurguladı.

Bakan Çağman, Ayrıca Kuir Kıbrıs ile Çalışma Bakanlığı arasında kurum içi eğitim verilmesi yönünde bir protokol imzalanması sözünü de verdi.