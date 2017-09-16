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Kuir Kıbrıs: LGBTİ özelinde insan haklarında aktif rol almak isteyenlere çağrı yaptı

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Kuir Kıbrıs: LGBTİ özelinde insan haklarında aktif rol almak isteyenlere çağrı yaptı
Kuir Kıbrıs Derneği Etkin Dernekçilik ve Sürdürülebilir Aktivizm Üzerine Kapasite Geliştirme Etkinliği Düzenledi

(Lefkoşa, 16/09/17) Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında “Etkin Örgütlenebilme ve Sürdürülebilir Aktivizm Üzerine Kapasite Geliştirme” etkinliği 12 Eylül`de Salı günü Kuir Kıbrıs Derneği’nde gerçekleşti.

Konuşulmayan / Unspoken Projesi kapsamında Etkin Örgütlenebilme ve Sürdürülebilir Aktivizm Üzerine Kapasite Geliştirme etkinliği 12 Eylül’de gerçekleşti. Selen Lermioğlu Yılmaz öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Kuir Kıbrıs Derneği’nin daha etkili örgütlenebilmesi adına gelecekte ne gibi aktiviteler yapabileceği üzerine tartışıldı. Bunun yanı sıra dernek üyelerinin, sürdürülebilir aktivizm yapabilmeleri adına eksiklikler tespit edildi ve bu eksikliklerin nasıl tamamlanabileceği üzerine Selen Lermioğlu Yılmaz kendi feminist örgütlenme tecrübesini Kuir Kıbrıs aktivistleri ile paylaştı.

Kuir Kıbrıs Aktivistleri, LGBTİ özelinde insan haklarında aktif rol almak isteyen, dernekle işbirliğinde aktiviteler düzenlemek isteyen herkese derneğin kapısının açık olduğunu belirterek, ilerleyen zamanlarda daha etkin mücadele yürütmek için çalışacaklarını belirttiler.

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