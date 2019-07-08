  • BIST 98.561
  • Altın 259,291
  • Dolar 5,7338
  • Euro 6,4381
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Kuir Kıbrıs stajyer arıyor

»
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında, staj programı uygulanacak.
Kuir Kıbrıs stajyer arıyor

Kuir Kıbrıs Derneği’nde uygulanacak staj programına, derneği tanıyan, tanımak isteyen ve zaman yönetimi, insan ilişkileri gibi ofis yönetimi alanlarında ilgili herkesin başvurabileceği belirtildi.

Staj programı süresince stajyerler dernek çalışanlarını desteklemek, yürütülen proje faaliyetlerinde aktif rol almak, fon geliştirme faaliyetlerinde yer almak, haber bülteni hazırlamak, iletişimden sorumlu ekiple iş birliği içerisinde çalışmak ayrıca raporlama çalışmalarına destek vermek gibi sorumlulukların yanında farklı alanlarda dernek çalışmalarına katkıda bulunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, staj programına başvurmak isteyenlerin Motivasyon Mektubu ve CV’lerini queercyprus@gmail.comadlı e-mail adresine en geç 22 Temmuz saat 18.00’e kadar göndermesi gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı gününde Sokak’ta Şiddet.20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:16
  • Kuir Kıbrıs Derneği: Aktivistlerimiz Saldırıya Uğradı19 Mayıs 2019 Pazar 16:15
  • Sol Hareket 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Günü dolayısıyla açıklama yaptı18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:29
  • Homofobi psikolojik bir rahatsızlık mı?18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:00
  • Yasemin Hareketi, LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesini imzaladı17 Mayıs 2019 Cuma 16:45
  • 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü yürüyüşü yarın17 Mayıs 2019 Cuma 12:47
  • Asya’da eşcinsel evliliğe yeşil ışık yakan ilk ülke Tayvan oldu17 Mayıs 2019 Cuma 10:37
  • Kuirfest Film Festivali Bugün Gazimağusa'da16 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
  • Cinsiyet değiştirerek kadın olan Brezilyalıya balık derisinden vajina nakledildi16 Mayıs 2019 Perşembe 13:56
  • Kuirfest başlıyor13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti